‘Klasik Müzik 101’

Yayınlanma: 13.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 13.08.2023 - 03:41

Devlet Opera ve Balesi Eski Genel Müdürü Rengim Gökmen yönetimindeki Etisan Holding Oda Orkestrası, ilk konserini 12 Haziran Pazartesi günü Gazi Üniversitesi’nde verdi.

Rengim Gökmen projeyle ilgili, “Üniversite gençliğini aydınlatacağına, geliştireceğine ve zihinlerinde yepyeni yaratıcı düşüncelerin kapısını açacağına yürekten inandığım Etisan Holding’in girişimi ve önderliğinde başlatılan bu çok önemli projeden büyük heyecan duyuyorum” dedi.



