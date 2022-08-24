Köln'de "Gamescom 2022" dijital oyun fuarı açıldı

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 17:30

Köln fuar merkezindeki 220 bin metrekare alanda açılan "Gamescom 2022" dijital oyun fuarına 53 ülkeden yaklaşık 1100 firma katıldı. Türkiye fuarda 12'si milli katılım olmak üzere 21 firmayla temsil ediliyor.

ODTÜ Teknokent İş Geliştirme Birim Yöneticisi Rıza Yolaçan, "Oyun sektörü, 2008'den bu yana özellikle mobil cihazlara herkesin sahip olmaya başlamasıyla popüler olmaya başladı. Biz de ODTÜ Teknokent olarak hem kuluçka hem de ön kuluçka olarak animasyon ve oyun teknolojileri merkezimizle girişimcilerimize fiziki alan ve eğitimlerle destek oluyoruz ve gelişmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Uluslararası fuarlara katılan Türk firmalarının arttığını belirten Yolaçan, şöyle devam etti:

"Ülkemizdeki oyun sektöründe yoğun bir dış yatırım olduğunu görüyoruz. ATOM projemize ve bu sektöre gençlerimiz ilgi gösteriyor. Bizlere başvurabilirler. Sektörü takip etmeleri dışarıda neler olduğunu yakından izlemeleri önemli. Bu alanda dünyayı yakalamamız gerekiyor ve bunu yakın takiple yapabiliriz. Ülkemizin tüm alt sektörleriyle beraber hak ettiği yere geleceğini düşünüyoruz."

Tanınmış oyun firmalarının yeni oyunlarının dünya prömiyerlerini de yapacağı fuar 28 Ağustos'a kadar gezilebilecek.