Korku severleri bekleyen sürpriz: A Quiet Place: Day One fragmanı yayımlandı...

Yayınlanma: 07.02.2024 - 17:58

Güncelleme: 07.02.2024 - 17:58

"A Quiet Place" korku serisinin son halkası olan "A Quiet Place: Day One"ın fragmanı sonunda yayımlandı. Film, 2018'de başlayan post-apokaliptik korku serisinin uzaylı istilasının başlangıcını konu alıyor. Fragman, ölümcül uzaylı yaratıkların hiper-sonik işitme yetisiyle dünyaya gelmesiyle başlayan kaosu ve hayatta kalmaya çalışan yeni karakterleri gösteriyor.

Orijinal film ve devamı, John Krasinski'nin yönetmenliğinde, Emily Blunt ve Krasinski'nin canlandırdığı Abbott ailesinin çocukları Regan (Millicent Simmonds) ve Marcus'u (Noah Jupe) koruma mücadelesine odaklanmıştı. Ancak "A Quiet Place: Day One" istilanın ilk gününde New York'ta hayatta kalmaya çalışan yeni karakterlere odaklanarak hikayeyi genişletiyor.

Lupita Nyong'o'nun başrolde yer aldığı filmde, Alex Wolff, Joseph Quinn ve Denis O'Hare gibi yeni katılımlar da dikkat çekiyor. Djimon Hounsou ise "Sessiz Bir Yer Bölüm II"nin ardından serideki yerini koruyor.

Yapımcılığını Paramount Pictures, Platinum Dunes ve Sunday Night Productions'ın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda ise Michael Sarnoski bulunuyor. John Krasinski, Michael Bay, Andrew Form ve Brad Fuller da yapımcılar arasında yer alıyor.

Beklenen korku filmi "A Quiet Place: Day One" uzaylı istilasının başlangıcını ve hayatta kalma mücadelesini beyazperdeye taşıyarak serinin nefes kesen atmosferini devam ettirecek.