Mutlaka izlemeniz gereken Oscar ödüllü 15 film
Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından her yıl bir kez verilen Akademi Ödülleri veya popüler ismiyle Oscar ödülleri, sinema endüstrisinin en büyük ödülü olarak kabul ediliyor ve izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. İşte mutlaka izlemeniz gereken Oscar ödüllü 15 film...
15- SILENCE OF THE LAMBS IMDb: 8.6
Kuzuların Sessizliği (Silence of the Lambs), yamyamlar ve deri giyen psikopatları içeren filmlerinde Oscar alabileceğinin kanıtı niteliğinde. Psikolojik gerilim türünün en iyilerinden olan filmde Clarice Starling’in (Jodie Foster) Hannibal Lecter'in (Anthony Hopkins) hastalıklı zihninin derinliklerine inmeye çalışmasına tanıklık ediyoruz.
14- THE FRENCH CONNECTION IMDb: 7.7
Hackman'ın polisinin trene bağlı hedefini takip etmek için Pontiac'ıyla sokaklarda hızla koşturduğu ve bu sahne için şehrin metrosunun büyük bir bölümünün kapatıldığı The French Connection (Kanunun Kuvveti), Yönetmen William Friedkin'in amansız talepleriyle birleşerek izleyicinin karşısına çıkıyor.
13- 12 YEARS A SLAVE IMDb: 8.1
Yönetmen Steve McQueen’in bu dönem dramasıyla En İyi Film ödülünü kazanan ilk Siyah film yapımcısı olduğu, Solomon Northup'ın 1853 tarihli anı kitabından uyarlanan 12 Years a Slave, Northup'ın New York'ta özgür bir Siyahi olarak doğumundan 1841'de kaçırılıp köleleştirilmesine kadar olan yolculuğunu konu alıyor.
12- ROOM IMDb: 8.1
Gizli Dünya (Room) bir annenin küçük bir odaya yine orada doğmuş oğluyla hapsedilmesini ve birlikte orada yaşadıkları ağır dramı anlatıyor.
11- THE DARK KNIGHT IMDb: 9
Nolan’ın Batman üçlemesinin ikinci filmi olan The Dark Knight (Kara Şövalye) bizlere mantığı, doğruyu, yanlışı, düzeni ve düzensizliği neden sorgulamamız ve özümsememiz gerektiğini aktarıyor aslında. Dolayısıyla bu film diğer süper kahraman filmlerinden çok ayrı bir noktada bulundu ve bulunacak. Batman: The Long Halloween çizgi romanından esinlenilen film Nolan’ın dokunuşu ve ustaca kurgulanmış efektleriyle doyumsuz bir zevk yaşatıyor.
10- THE REVENANT IMDb: 8.0
Leonardo DiCaprio’nun bir ayıyla dövüşerek Oscar kazandığı The Revenant’ta Fitzgerald (Tom Hardy) Glass'ın (Leonardo DiCaprio) genç yarı Kızılderili oğlunu öldürür ve kendisini de soyarak ölüme terk eder.
9- UNFORGIVEN IMDb: 8.2
“Emekliliğin eşiğindeki bir polis, son gününde hayatını değiştirecek bir davanın içine sürüklenir.” Son derece sıradan değil mi? Ancak Clint Eastwood'un 1992 tarihli western'i Unforgiven’i, bu fikri alıp bazı iğrenç faaliyetlere tanık olmuş küçük bir kasaba olan Big Whisky'nin toz ve kiri içinden adeta çekip çıkarıyor ve çok başarılı bir baş yapıt haline sokuyor.
8- MOONLIGHT IMDb: 7.4
Her biri ana karakterin hayatındaki farklı bir zaman dilimine odaklanan üç farklı perdeye bölünmüş bir film olan Moonlight (Ay Işığı) kadar yürek burkan çok az film vardır. Chiron/Black/Little'ı canlandıran üç farklı oyuncuyla, bu bir ton karmaşasına dönüşebilirdi ancak Barry Jenkins'in ustaca dokunuşu altında, her biri diğeriyle mükemmel bir uyum içinde ilerlemeyi başarıyor.
7- NO COUNTRY FOR OLD MEN IMDb: 8.2
Coen kardeşlerin en iddialı çabalarından biri olan İhtiyarlara Yer Yok (No Country for Old Men), cehennem gibi bir gizem için sahneyi hazırlayan koyu, keyifsiz alt tonlarla olgunlaşmış, güncellenmiş bir western filmi olarak karşımıza çıkıyor.
6- ANNIE HALL IMDb: 8.0
Komedi ve romantizm karışımı Woody Allen’ın ustalık eseri film, New York'lu komedyen yazar Alvy Singer (Woody Allen) ve şarkıcı Annie Hall (Diane Keaton) ile olan ilişkisini konu ediniyor. En komik anları, bir sonraki randevularını tartışırken, söylediklerimizle kastettiklerimiz arasındaki farkları gösteren bir dizi altyazı olarak ortaya çıkıyor.
5- THE GODFATHER IMDb: 9.2
Mario Puzo'nun romanından uyarlanan Baba (The Godfather), modern gangster filmlerinin doğuşunu tetikledi. Tüm gangster türü üzerindeki etkisi, New York City'nin suç lordlarının ipuçlarını Corleone ailesinden almasıyla gerçek hayata bile sıçradı. Gösterime girdiği andan itibaren çok ilgi The Godfather, birçok kurum, enstitü ve dergi tarafından gelmiş geçmiş en iyi yapımlar arasında gösterildi.
4-ALL ABOUT EVE IMDb: 8.2
Joseph L. Mankiewicz'in yazıp yönettiği Marilyn Monroe'un da küçük bir rolünün bulunduğu son derece güzel Oscar filmlerinden olan All About Eve (Perde Açılıyor) hem oyunculuk hem de jilet gibi keskin diyaloglarıyla büyülüyor. Joseph L. Mankiewicz’in kariyerindeki belki de en önemli eserri olan All About Eve, 1950 yılında tam 14 dalda Oscar’a aday olmuş ve bu ödüllerin 6 tanesini kazanmıştır.
3-LAWRENCE OF ARABIA IMDb: 8.3
Hem Spielberg hem de George Lucas’ın en sevdiği Oscar ödüllü savaş filmlerinden birisi olan, David Lean'in Arabistanlı Lawrence'ı sinematografi açısından kendisini zamanının ötesine taşıyor diyebiliriz. Peter O'Toole’un Birinci Dünya Savaşı subayı TE Laurence'i mükemmel canlandırışı İngilizlerin işgal ettiği insanlara karşı olan tutumunu harika bir şekilde yansıtıyor.
2-CASABLANCA IMDb: 8.5
En iyi Oscarlı filmler arasında gösterilen Casablanca, başrollerde dönemin en iyi iki oyuncunun yer aldığı, romantizm, gerilim ve savaştan zarar görmüş aksiyonun mükemmel bir karışımı. Adını ne koyarsanız koyun, Michael Curtiz'in yönetmenliğini yaptığı ve en iyi Oscar ödüllü aşk filmlerinden birisi olarak gösterilen Casablanca’da, Humphrey Bogart ve Ingrid Bergman'ın kimyası, aralarındaki duygunun aktarımını çok ender görülecek bir başarıyla gözler önüne seriyor.
1- THE GODFATHER: PART II IMDb: 9.0
Sadakat, aile ve fedakarlık temaları, Francis Ford Coppola'nın Corleone ailesinin öyküsündeki ikinci bölümünü bizlere yansıtıyor. Selefini geride bırakan ilk devam filmlerinden biri olan En İyi Film Akademi Ödülü'nün sahibi Baba 2’de Coppola, ilk filmde en beğenilen şeyleri alıp daha iyi yaparak çıtayı aşılması güç bir yere koyuyor.
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