Mutlaka izlemeniz gereken Oscar ödüllü 15 film

8- MOONLIGHT IMDb: 7.4

Her biri ana karakterin hayatındaki farklı bir zaman dilimine odaklanan üç farklı perdeye bölünmüş bir film olan Moonlight (Ay Işığı) kadar yürek burkan çok az film vardır. Chiron/Black/Little'ı canlandıran üç farklı oyuncuyla, bu bir ton karmaşasına dönüşebilirdi ancak Barry Jenkins'in ustaca dokunuşu altında, her biri diğeriyle mükemmel bir uyum içinde ilerlemeyi başarıyor.