‘Kuru Otlar Üstüne’ aday olduğu 11 dalda dokuz ödülün sahibi oldu

Yayınlanma: 06.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.03.2024 - 04:00

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), önceki akşam 56. kez yılın en iyisi seçilen filmleri açıkladı. Ödül töreni, İstanbul Modern’in yeni binasının konferans salonunda düzenlendi. Yetkin Dikinciler’in sunuculuğunu üstlendiği törene geçen yıl Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarışan Nuri Bilge Ceylan’ın Kuru Otlar Üstüne Filmi damga vurdu. Film yarıştığı 11 dalda, en iyi film, yönetmen ve senaryo ödüllerinin de aralarında bulunduğu dokuz ödülün sahibi oldu. Yönetmen Nuri Bilge Ceylan ile birlikte filmin senaristlerinden Ebru Ceylan, törene katılarak ödüllerini aldılar.

Sinemanın efsane isimleri Lale Belkıs ve Tomris Giritlioğlu onur ödüllerinin, Necmettin Çobanoğlu ise emek ödülünün sahibi oldu. Belkıs’a ödülünü Ata Demirer, “İnsanın hayranı olduğu dev bir sanatçıya ödül vermesi çok büyük bir onur. Başkası verse çok kıskanırdım” diyerek sundu. Belkıs ise ödül konuşmasını, “SİYAD’dan aldığım bu ödülü Cumhuriyetim adına alıyorum, Ata’mın adına alıyorum, laik bir Cumhuriyet için alıyorum” sözleriyle yaptı. Giritlioğlu’na ödülünü usta oyuncu Nur Sürer, Çobanoğlu’na ödülünü ise sinema yazarı Burçak Evren verdi.

‘BU KADARINI BEKLEMİYORDUM’

Gecede “Kuru Otlar Üzerine”nin iki başrol oyuncusu Merve Dizdar ve Deniz Celiloğlu en iyi kadın ve erkek ödülüne değer bulundu. Nuri Bilge Ceylan, en iyi yönetmen ödülünü geçen yıl Kurak Günler ile bu ödülü kazanan Emin Alper’in elinden aldı. Ceylan ödülü almak için sahneye çıktığında Alper’e sarılarak bu aralar çok sık karşılaştıklarından bahsetti ve Alper’in yeni tiyatro oyunu “Öteki”den övgüyle söz etti. Ceylan, ödül konuşmasında, “Bu filmim biraz ayrıştırıcı oldu galiba. Sevenler oldu, sevmeyenler oldu, hiç sevmeyenler, nefret edenler de oldu. Bu kadarını beklemiyordum. En azından sinema yazarlarının çoğunluğunun sevmesi beni mutlu etti. Çok sağ olun” dedi.

Törende eğlenceli anlar da yaşandı. En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü Zeki Demirkubuz’un Hayat filmindeki rolüyle kazanan Cem Davran, bir gün önce 60. yaş gününü kutladığını söyleyerek ödülün doğum günü hediyesi gibi olduğunu dile getirdi. Davran ödül konuşmasında, “Hayran olduğum Türkiye’nin en önemli iki yönetmeninden birinin filminde oynadığım için mutluyum... Araya da girmek istemiyorum” diye iki yönetmenin tartışmasına atıf yapması salonu güldürdü.

Törenin sonunda tüm ödül kazananlar topluca fotoğraf çekildi.

