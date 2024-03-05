SİYAD’dan ‘Kuru Otlar Üstüne’ filmine dokuz ödül

Sinema Yazarları Derneği’nin, İstanbul Modern'de düzenlediği ödül töreninde Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği "Kuru Otlar Üstüne" filmine ödül yağdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.03.2024 - 12:27
SİYAD’dan ‘Kuru Otlar Üstüne’ filmine dokuz ödül
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Sinema Yazarları Derneği’nin (SİYAD) yılın en iyilerini seçtiği 56. Türkiye Sineması Ödülleri’ne Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği "Kuru Otlar Üstüne" filmi damga vurdu. Geçen yıl Cannes’da Altın Palmiye için yarışan yapım, en iyi film, yönetmen, senaryo ödüllerinin de aralarında bulunduğu toplam dokuz ödülün sahibi oldu.

İstanbul Modern’de düzenlenen töreni Yetkin Dikinciler sundu. Gecede "Kuru Otlar Üzerine"nin iki başrol oyuncusu Merve Dizdar ve Deniz Celiloğlu en iyi kadın ve erkek oyuncu ödülüne değer bulundu.

Cem Davran, Zeki Demirkubuz’un "Hayat" filmindeki performansıyla yardımcı rolde en iyi erkek oyuncu seçilirken, Cansun Küçüktürk’ün "Karanlık Gece" için yaptığı müzikler yılın en iyisi oldu.

SİYAD üyeleri ayrıca, ‘Dijital Platformlarda Gösterime Giren En İyi Yerli Film ödüle Belmin Söylemez’in "Ayna Ayna" filmini değer buldu. Ahmet Uluçay Umut Ödülü ise "Çilingir Sofrası"na verildi.

Ulusal uzun metraj kategorisinin yanı sıra ‘Belgesel’, ‘Kısa Belgesel’, ‘Kısa Film’ ve ‘Giovanni Scognamillo Fantastik Film Ödülü’ kategorilerinde de SİYAD heykelcikleri sahibini buldu.

Törende ayrıca Tomris Giritlioğlu ve Lale Belkıs’a onur, Necmettin Çobanoğlu’na ise emek ödülü takdim edildi. Giritlioğlu ödülünü Nur Sürer’in elinden alırken, Belkıs’a ödülü Ata Demirer tarafından verildi. Çobanoğlu’na ise sinema yazarı Burçak Evren ödülünü verdi.


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