Lady Gaga yine zirvede: Müzik listelerine ilk sıradan giriş yaptı

Yayınlanma: 17.03.2025 - 16:22

Güncelleme: 17.03.2025 - 16:22

Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, yedinci stüdyo albümü Mayhem ile müzik listelerine damga vurdu.

Albüm, Amerika'da müzik listelerine birinci sıradan giriş yaparak büyük bir başarıya imza attı.

Gaga, Mayhem ile bu yılın en iyi açılışını yapan kadın sanatçı oldu. Bugüne kadar beş albümü Billboard 200 listesinde zirveden giriş yapan sanatçı, yeni albümüyle de geleneği bozmadı. Mayhem, aynı zamanda haftanın en çok satan albümü olmayı başardı. Albümde en çok dinlenen şarkı ise Abracadabra oldu.



Lady Gaga, 11-13 Nisan ve 18-20 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Coachella Müzik Festivali’nde sahne alarak hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.