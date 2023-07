Loki'nin 2. sezon afişi geldi!

Yayınlanma: 30.07.2023 - 14:24

Güncelleme: 30.07.2023 - 14:24

Marvel Stüdyoları, Loki'nin 2. sezonunun posterini yayımladı.

Marvel tarafından Cuma günü Twitter'da paylaşılan poster, pek çok Loki Miss Minutes'ın saat yüzünde koştuğunu gösteriyor. Miss Minutes bir cep saati üzerinde yer alıyor. Bu, ilk sezonun olaylarından sonra God of Mischief'in Sylvie, Ravonna ve Miss Minutes'ı bulmak için harfi harfine zamanının tükenmekte olduğunu temsil ediyor.

LOKİ'NİN İLK SEZONUNDA NE OLDU?

Sezonun sonunda Loki (Tom Hiddleston) ve Sylvie (Sophia Di Martino), 31. yüzyıl bilim adamı He Who Remains'le (ya da diğer adıyla Kang the Conqueror) yüzleşmek için Zaman Değişkenlik Otoritesi'ne (TVA) gönderildi. He Who Remains, çoklu evren savaşını sona erdirdikten sonra yeni bir çok evrenin oluşmasını engellemek ve varyantlarının tekrar var olmasını önlemek için TVA'yı oluşturan bilim adamıdır.

Sylvie, He Who Remains'ı öldürmeyi ve başka bir çok evren savaşını riske atmayı ya da onun yerine TVA'nın denetleyicisi ve tek bir zaman çizelgesi olarak onun yerine geçmeyi seçimini verince, Sylvie onu öldürür ve isteksiz Loki'yi TVA'ya geri gönderir. Bu, organizasyonun hiçbir şekilde budayamadığı bir çok evren yaratır.

LOKİ DİZİSİNİN KADROSUNDA KİMLER YER ALACAK?

Owen Wilson ve Gugu Mbatha-Raw, sırasıyla Mobius M. Mobius ve Ravonna Renslayer rollerini tekrar canlandıracaklar, ayrıca Tara Strong, Miss Minutes'ı seslendirmeye geri dönecek. Jonathan Majors da Kang olarak geri dönecek.

Justin Benson ve Aaron Moorhead, Moon Knight adlı başka bir Disney+ orijinal MCU dizisinde birlikte çalıştıktan sonra, 2. sezonun çoğunu yönetti.

Dizi, 6 Ekim'de Disney+ üzerinde yayımlanacak.