‘Mamut Art Project hedefine ulaştı’

27 Ekim 2022 Perşembe, 04:00

Bağımsız sanatçıların yapıtlarını izleyiciyle ve sanatseverlerle buluşturması çok kolay olmuyor. Bu açığın kapatılması için düzenlenmeye başlayan Mamut Art Project, koronavirüs salgını süreci dahil 10 yıldır kesintisiz olarak yapılıyor. Bu yıl 26-30 Ekim tarihleri arasında, Ege Yapı’nın ana sponsorluğunda Yapı Kredi bomontiada’nın farklı mekânlarda ve ayrıca çevrimiçi platformunda gerçekleşiyor.

Mamut Art Project’in önceki gün önizlemesi yapıldı, dün ise genel ziyarete açıldı. Önizleme esnasında herkesin dikkatini çeken 49 sanatçının yapıtlarının büyük bir çoğunluğunun daha ilk günden satılmış olmasıydı. Bu yıl sanal gerçeklik, hatta oynayabildiğiniz bir oyun ve birçok farklı disiplinden eserlerin yer aldığı Mamut Art Project’i kurucu direktör Seren Kohen Ojalvo ve Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı ile konuştuk.

"GÖRÜNÜR OLDULAR"

Size göre Mamut Art Project ilk 10 yılında hedefine ulaşmış mıdır?

Seren Kohen Ojalvo: Evet, hedefimize ulaştık. Ama kendimize hep yeni hedefler koyuyoruz. 10. yılımızda, heyecanımız hâlâ ilk günkü gibi çünkü her sene bir aslında yeni bir Mamut sunmak için çalışıyoruz.

İlk olarak kariyerlerinin başındaki ve/veya bağımsız sanatçılara bir alan açarak onları daha görünür kılmayı ve bunu yaparken hem sanatçılarla hem de izleyiciyle samimi bir iletişim kurmayı hedefledik. Bunca seneden sonra, bu hedeflere ulaştığımızı görebiliyorum.

Artık projenin 10. senesine girmiş olmamızla beraber Türkiye’deki sanatçı potansiyelini anlamak ve onları izleyiciler ile buluşturmak konusunda ciddi bir katkı sağladığımıza inanıyorum, bu bizim için çok değerli.

Keşkelerimiz tabii ki var. Her tecrübemiz bize bir şeyler öğretti. İyisiyle, kötüsüyle... 10 yıl, sadece işimizle ilgili değil, insanlarla da ilgili birçok şey öğretti bize. Tüm aldığımız dersleri, kendimizi daha da geliştirmek için bir kapı olarak görüyoruz. Keşkelerimizi, bir sonrakilerde daha emin adımlarla ilerleyerek “iyi ki”lere çeviriyoruz.

10. YILA ÖZEL...

İkinci 10 yıl için hedefler neler? 10. yıl kutlaması olacak mı?

Seren Kohen Ojalvo: Seyircileri bekleyen yenilikler sadece bu edisyona odaklı değil. Bu sene, her zamanki gibi aynı sistemle başvurularımızı açtık ve 49 yeni sanatçı ile izleyicilerimizi bir araya getiriyoruz. Önceki senelerden farkımız, 10. yıla özel olarak, Mamut’un aslında kendi içinde yeniliklere kapı açıyor olması.

Mamut Limited’ı (ML), 10. yılını takiben önümüzdeki aylarda hayata geçirerek, sanatçıların sınırlı sayıda üretilmis¸, edisyonlu çalıs¸malarına yer vereceğimiz sergiler için hazırlanıyoruz.

Aynı zamanda, bu sene ana sponsorumuz olan Ege Yapı’ya danışmanlık sağladığımız, yine sanatçıları desteklemeye yönelik, yeni projeler gerçekleştireceğiz. Yep yeni yetenekler ve bugüne kadar Mamut’ta yer almış sanatçıları kapsayan, sanatseverleri ve sektör profesyonellerini her anlamda memnun edeceğini düşündüğümüz, heyecan verici bir 10. yıl bizi bekliyor...

Mamut Limited hakkında detaylı bilgi alabilir miyiz?

Seren Kohen Ojalvo: Mamut Limited’ı (ML), 10. yılını takiben hayata geçirerek, sanatçıların sınırlı sayıda üretilmis¸, edisyonlu çalıs¸malarına yer vermeye hazırlanıyoruz. Farklı alanlarda ve farklı tekniklerle eser üreten sanatçılarla çalıs¸mayı hedeflediğimiz Mamut Limited ayrıca fiziksel etkinlikler düzenlemeye, farklı is¸ birlikleri kurmaya ve danıs¸manlık hizmeti vermeye açık bir yapı olacak. I·lk fiziksel etkinliğimiz de Mart ayında gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

ML, bize aynı zamanda, bugüne kadar Mamut’ta yer almış sanatçılarla tekrar çalışma fırsatı yaratmış oldu. Bunun dışında, severek takip ettiğimiz farklı sanatçıları da dahil edeceğiz.. Bu anlamda ML’nin, Mamut sanatçıları ve farklı isimleri bir araya getirerek, daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşmalarına, birbirlerini besleyerek büyümelerine destek olacağına inanıyoruz.

Maide A. Petek

HEM FİZİKSEL HEM ÇEVRİMİÇİ

Mamut, bu sene de dijitalde izlenebilecek. Dijitalden de eserlerin sergilenmesi kararınızda etken ne oldu?

Seren Kohen Ojalvo: Yıl genelinde bakıldığında aslında kısıtlı bir zaman içerisinde sergimizi gerçekleştiriyoruz. Çevrimiçi platformumuz, bu süre zarfında sergimizi fiziksel olarak göremeyen izleyicilerimize ulaşmamızı sağlıyor. Aslında ilk olarak pandemide fiziksel sergimizle eş zamanlı olarak bunu yapmaya başladık. Her sanatçımızın tüm çalışmalarının ve metinlerinin yer aldığı birer sayfası oluyor. Böylece bizi ziyaret edemeyen herkes sanatçılarımızın sergilerini tek tek ziyaret edebiliyor diye düşünüyoruz.

"SANAT DÜNYASINA DOĞRUDAN DAHİLİZ"

Ege Yapı olarak Mamut Art Project’i destekleme hikâyeniz nasıl başladı?

İnanç Kabadayı: Ege Yapı olarak sanatı ve sanatçıyı desteklemek, önceliklerimiz arasında yer alıyor. Ege Yapı’yı yalnızca bir inşaat şirketi olarak görmenin yetersiz olacağı inancındayım. Çünkü hem Mamut Art Project gibi çalışmalara sponsor olarak hem de Atölye CER gibi projeleri hayata geçirerek yapı sektörünün ötesine geçtiğimizi, sanat dünyasına doğrudan dahil olduğumuzu gösteriyoruz. Bunun yanı sıra Gala Modern, Devrim Erbil Sergisi, İsmet Doğan Sergisi, Artweeks Akaretler, Step İstanbul ve Art.İst Sauna gibi projelerin de sponsorluğunu üstlendik. Diğer yandan “Sanata Yön Verenler” kitap projemiz de gerçekleştirmekten en çok gurur duyduğumuz işlerimiz arasında yer alıyor. Atölye Cer’de gerçekleştirdiğimiz 2 yıllık çalışmalar sonucunda birlikte çalıştığımız tüm sanatçıları anlattığımız, eserlerinden bahsettiğimiz bir kitap hazırlığındayız. Çok yakında Atölye Cer ‘Emek Yuvası’ndan Sanat Yuvası’na ismini verdiğimiz kitabı sanat severlerle buluşturacağız. Tüm bu çalışmaların yenilerini hayata geçirmek arzusu içinde, Mamut Art’ı 10. yılında destekleme kararı aldık.

Mamut bu sene 10. yılını kutluyor, bu kadar uzun soluklu, kesintisiz bir şekilde bağımsız yeteneklere destek veren proje hakkında fikirleriniz nedir? Ege Yapı’nın vizyonu ile kesiştiği noktalar nelerdir?

İnanç Kabadayı: Sanatsal faaliyetler, Ege Yapı’nın hem bugünü hem de geleceğinde çok önemli bir yer tutuyor. Sanatın ne denli önemli olduğunun bilincinde olan bir şirket olarak; sanatın gelişimi için elimizden gelen tüm desteği veriyoruz. Özellikle genç ve yetenekli sanatçılara destek olmak için başlattığımız Atölye Cer sanatçıları ile sıklıkla bir araya geliyoruz. İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi ile çevrelenmiş Yedikule Hisarı’nın yanı başında bulunan 150 yıllık Cer Atölyeleri’ni “Cer İstanbul” projesiyle yeniden İstanbul’a kazandırmanın tarifsiz gururunu yaşıyoruz. Cer İstanbul projesinde seçkin sanatçıların bir araya gelerek sanat eserleri üretebilmeleri için tahsis ettiği mekan, pek çok sanatçının sanatsal üretimi için gerekli olan atölye ihtiyacını karşılıyor. Sanatın bir ülkenin geleceğinde ve global platformda taşıdığı önemin bilinciyle yerli ve yabancı bütün sanatçıları destekliyor, kültürel mirasımıza katkılarından dolayı her birine şükranlarımızı sunuyoruz.

Sizin sanatla ilişkiniz nedir? Kişisel bir koleksiyonunuz var mı?

İnanç Kabadayı: Sanatı hep yakından takip ediyor, yeni eserlere ve genç sanatçılara özellikle destek oluyoruz. Atölye Cer’e başlamadan önce de satın aldığım eserler, çok beğendiğim çalışmalar vardı. Fakat Atölye Cer sonrasında çok fazla yeni sanatçı ile tanıştım, eserlerini yakından görme fırsatım oldu. Genç sanatçılara destek verme şansını elde ettiğim için kendimi şanslı görüyorum.

Atölye Cer’de her çalışma sonrasında mutlaka bir eseri satın alırım. Atölye Cer’deki eserlerden oluşan bir koleksiyonum var. Sanatçıları takip etmekten ve eserlerini incelemekten çok büyük keyif alıyorum. Önümüzdeki yıllarda da koleksiyonuma yeni eserler eklemeye devam edeceğim.

Kapak: Ece Haskan - Umut Dağı