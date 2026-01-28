Metin Çulhaoğlu’nun mirası tartışılıyor... Doğruda durmanın felsefesi!

​Yarım yüzyılı aşkın üretimiyle Türkiye’de Marksist düşüncenin en üretken isimlerinden biri olan Metin Çulhaoğlu’nun birikimi, Doğruda Durmanın Felsefesi: Seçme Yazılar başlıklı dört ciltlik bir eserle okura sunuldu.

Yordam Kitap, bu önemli yayını vesile kılarak, Çulhaoğlu'nun düşünsel mirasını bugünün soruları ışığında ele almak üzere bir etkinlik gerçekleştiriyor.

​TEORİDE DERİNLİK, PRATİKTE İNAT

“Teoride Derinlik, Pratikte İnat: Doğruda Durmanın Felsefesi” başlığını taşıyan etkinlik, 31 Ocak Cumartesi günü Beyoğlu’ndaki İBB Sevgi Soysal Kütüphane ve Kültür Evi’nde gerçekleştirilecek.

​Etkinlikte ele alınacak olan Doğruda Durmanın Felsefesi, Türkiye’de Marksist kuram ve sosyalist siyaset tartışmalarının temel başlıklarını hem kronolojik hem de tematik bir bütünlük içinde bir araya getiriyor. Çeşitli dönemlerde kaleme alınmış, birçoğu bugün artık zor bulunan metinlerden oluşan bu derleme, Türkiye sosyalist tarihine ışık tutan bir arşiv niteliği taşıyor.

​KONUŞMACILAR VE PROGRAM

Kitabın yayınlanmasının ardından düzenlenecek bu ilk buluşma, Hayri Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başlayacak. Ardından Gökhan Atılgan, Erkan Baş, Oya Ersoy, Hayri Kozanoğlu, Can Soyer ve Ilgaz Özer, Çulhaoğlu’nun metinlerini farklı perspektiflerle irdeleyecek.

​Etkinlik, eseri yalnızca kapsamlı bir derleme olarak değil; bugünün teorik ve siyasal sorunlarına yanıt arayan canlı bir düşünsel kaynak olarak tartışmaya açmayı hedefliyor.

​Katılımın herkese açık olduğu etkinliğe tüm okurlarımız davetlidir.

​ETKİNLİK BİLGİLERİ

Tarih: 31 Ocak 2026, Cumartesi

Saat: 14.00 – 17.00

Yer: İBB Sevgi Soysal Kütüphane ve Kültür Evi

Adres: Taksim, Kocatepe Mah. Recep Paşa Cd. No:3, 34437, Beyoğlu/İstanbul

(Sevgi Soysal Kütüphanesi, Taksim Metrosu’nun Gezi Parkı çıkışının karşısında yer almaktadır.)