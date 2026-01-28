Cumhuriyet Gazetesi Logo
Metin Çulhaoğlu’nun mirası tartışılıyor... Doğruda durmanın felsefesi!

Metin Çulhaoğlu’nun mirası tartışılıyor... Doğruda durmanın felsefesi!

28.01.2026 14:33:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Metin Çulhaoğlu’nun mirası tartışılıyor... Doğruda durmanın felsefesi!

​Yordam Kitap, Türkiye sosyalist hareketinin teorik ve politik belleğinde silinmez izler bırakan Metin Çulhaoğlu’nun “Seçme Yazılar”ı için özel bir tanıtım ve tartışma etkinliği düzenliyor.

​Yarım yüzyılı aşkın üretimiyle Türkiye’de Marksist düşüncenin en üretken isimlerinden biri olan Metin Çulhaoğlu’nun birikimi, Doğruda Durmanın Felsefesi: Seçme Yazılar başlıklı dört ciltlik bir eserle okura sunuldu.

Yordam Kitap, bu önemli yayını vesile kılarak, Çulhaoğlu'nun düşünsel mirasını bugünün soruları ışığında ele almak üzere bir etkinlik gerçekleştiriyor.

​TEORİDE DERİNLİK, PRATİKTE İNAT

“Teoride Derinlik, Pratikte İnat: Doğruda Durmanın Felsefesi” başlığını taşıyan etkinlik, 31 Ocak Cumartesi günü Beyoğlu’ndaki İBB Sevgi Soysal Kütüphane ve Kültür Evi’nde gerçekleştirilecek.

​Etkinlikte ele alınacak olan Doğruda Durmanın Felsefesi, Türkiye’de Marksist kuram ve sosyalist siyaset tartışmalarının temel başlıklarını hem kronolojik hem de tematik bir bütünlük içinde bir araya getiriyor. Çeşitli dönemlerde kaleme alınmış, birçoğu bugün artık zor bulunan metinlerden oluşan bu derleme, Türkiye sosyalist tarihine ışık tutan bir arşiv niteliği taşıyor.

Image

​KONUŞMACILAR VE PROGRAM

Kitabın yayınlanmasının ardından düzenlenecek bu ilk buluşma, Hayri Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başlayacak. Ardından Gökhan Atılgan, Erkan Baş, Oya Ersoy, Hayri Kozanoğlu, Can Soyer ve Ilgaz Özer, Çulhaoğlu’nun metinlerini farklı perspektiflerle irdeleyecek.

​Etkinlik, eseri yalnızca kapsamlı bir derleme olarak değil; bugünün teorik ve siyasal sorunlarına yanıt arayan canlı bir düşünsel kaynak olarak tartışmaya açmayı hedefliyor.

​Katılımın herkese açık olduğu etkinliğe tüm okurlarımız davetlidir.

​ETKİNLİK BİLGİLERİ

Tarih: 31 Ocak 2026, Cumartesi

Saat: 14.00 – 17.00

Yer: İBB Sevgi Soysal Kütüphane ve Kültür Evi

Adres: Taksim, Kocatepe Mah. Recep Paşa Cd. No:3, 34437, Beyoğlu/İstanbul

(Sevgi Soysal Kütüphanesi, Taksim Metrosu’nun Gezi Parkı çıkışının karşısında yer almaktadır.)

Image

İlgili Konular: #etkinlik #tartışma #Metin Çulhaoğlu

İlgili Haberler

Metin Çulhaoğlu kimdir, neden hayatını kaybetti? Metin Çulhaoğlu kaç yaşında? Metin Çulhaoğlu kitapları...
Metin Çulhaoğlu kimdir, neden hayatını kaybetti? Metin Çulhaoğlu kaç yaşında? Metin Çulhaoğlu kitapları... Türkiye sosyalist hareketinin önde gelen isimlerinden, Türkiye İşçi Partisi Merkez Komite üyesi Metin Çulhaoğlu hayatını kaybetti. Peki, Metin Çulhaoğlu kimdir, neden hayatını kaybetti? Metin Çulhaoğlu kaç yaşında? Metin Çulhaoğlu kitapları...
Metin Çulhaoğlu’nun Seçme Yazılar’ı okurla buluştu
Metin Çulhaoğlu’nun Seçme Yazılar’ı okurla buluştu Yordam Kitap, Marksist düşüncenin önemli isimlerinden Metin Çulhaoğlu’nun 1970’lerden 2022’ye uzanan yarım yüzyıllık teorik ve politik birikimini Doğruda Durmanın Felsefesi: Seçme Yazılar başlığıyla dört ciltlik kapsamlı bir derleme halinde okurlarla buluşturdu.
Metin Çulhaoğlu yaşamını yitirdi
Metin Çulhaoğlu yaşamını yitirdi Türkiye sosyalist hareketinin önde gelen isimlerinden, Türkiye İşçi Partisi Merkez Komite üyesi Metin Çulhaoğlu 74 yaşında hayatını kaybetti.