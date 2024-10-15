Metin Turan'a Uluslararası Edebiyat Ödülü verildi

Yayınlanma: 15.10.2024 - 15:04

Güncelleme: 15.10.2024 - 15:04

Şair ve bilim insanı Kim Dal-jin (1907-1989) anısına 1990 yılında konan "15. Uluslararası Changwon Kim Dal-jin Uluslararası Edebiyat Ödülü" halkbilim ve halk edebiyatı alanındaki çalışmaları ile tanınan şair Metin Turan'a Changwon Şehri Belediye Başkanı tarafından verildi.

Eserleri arasında beş de şiir kitabı bulunan, 2022 Seul Kış Olimpiyatları dolayısı ile yaptığı konuşma ile şiirleri otuzun üzerinde dile çevrilen, İngilizce-Korece ve Türkçe olarak yayınlanan 8 ciltlik Türk Beşeri Bilimler Ansiklopedisi’ne Türk edebiyatı ile ilgili 100 madde yazarak katkıda bulunan Metin Turan, ödül töreni dolayısıyla davet edildiği Güney Kore, Changwon Uluslararası Edebiyat Festivali'nde konuşma yaparak, şiirlerini paylaştı, ardından ödülün düzenleyici kuruluşlarından Hyupsung Üniversitesi’nde de “Bugünün Dünyasında Edebiyat” başlıklı bir konferans verdi. Metin Turan'ın bu konferans metni ve şiirleri Türkçe, Korece ve İngilizce olarak kitap bütünlüğünde yayınlanacak.