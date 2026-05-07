Mistik bir kavuşmanın ve ayrılığın hikâyesi: 'Bir gecede binbir gece'

7.05.2026 13:19:00
İranlı yazar ve sosyolog Shahzadeh N. İgual’in tasarlayıp sahneye koyduğu, Mevlâna Celaleddin-i Rumi ile Şems-i Tebrizi arasındaki derin bağı odağına alan özgün müzikal anlatı “Bir Gecede Binbir Gece: Bin Şems Bir Celaleddin”, 7 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşuyor.

İran’ın UNESCO tescilli “nakkallik” (Naqqāli) geleneğini modern bir sahne estetiğiyle buluşturan performans; Şems ve Mevlâna’nın sonu bir mateme uzanan o derin sevdasını merkeze alarak, izleyiciyi iki medeniyet arasındaki kültürel köprü üzerinde edebi bir yolculuğa davet ediyor. Yazar Shahzadeh N. İgual, seçerek Türkçeye çevirdiği Mevlâna eserlerini Türkçe ve Farsça yorumlarken; bir kavuşma, bir tanışma, bir terk ediş ve nihayetinde bir ölüme uzanan serüveni masallaştırıyor. Sanatçının “Bin geceden birinde, bin Şems doğmuş bir Celaleddin’in yüreğine” sözleriyle tanımladığı bu anlatı, rüyalarını hâlâ Farsça gören ancak en güzel cümlelerini Türkçe kuran bir yazarın zihninden dökülen bir kültürel köprü niteliği taşıyor.

MÜZİKAL BİR ŞÖLEN VE USTA İSİMLER 

Yönetmenliğini Helen Şahin’in üstlendiği organizasyonun, müzikal ruhunu sahneye taşıyan kadroda, müzik direktörlüğünü üstlenen piyanist Orkun Zafer Özgelen’e vokalde Reza Asgari eşlik ediyor. Kemançada Çiçek Tebrizi, udda Berkay Bakkal, tombakta Artin Khodaverdi, erbanede Murat Gürgen ve kanunda Onur Cicin’in icraları; geleneksel enstrümanların seslerini modern tınılarla harmanlıyor. Mevlâna’nın “Motreba! Aheste vur! Tâ ruh insin bedene” nidasıyla şekillenen bu müzikal yapı, anlatının edebi derinliğini ve Şems ile Celaleddin’in dünyasını pekiştiriyor.

CANLI BİR ESER, HER SAHNEDE YENİLENEN BİR ANLATI

Serüvenine Firdevsi’nin Şahname’sinden Hayyam’ın rubailerine, Hafız-ı Şirazi’den Füruğ Ferruhzad’a uzanan geniş bir edebi yelpazeyle başlayan gösteri, zamanla farklı temalara bürünmüştür. 7 Mayıs akşamı sahnelenecek olan “Bin Şems Bir Celaleddin” versiyonu, eserin bu dinamik yapısının bir sonucu olarak, odağını tamamen Şems ve Mevlâna’nın manevi yolculuğuna çeviren, kendi geleneğini oluşturmuş canlı bir eser niteliği taşıyor.

SHAHZADEH N. İGUAL HAKKINDA:

1978 yılında Tahran’da doğan ve 1991 yılından bu yana Türkiye’de yaşayan Shahzadeh N İgual, sosyoloji eğitimi almış bir yazar ve seyyah. Türkçeyi sonradan öğrenmesine rağmen, bugün Türkçe edebi eser veren ilk ve tek yabancı yazar olma unvanına sahip İgual aynı zamada Türkiye Yazarlar Sendikası üyesi. Sanatçının Tahran’ın Kırmızı Sirenleri, Rolls Royce’u Taramışlar Baba, İsfahan’ın Gözyaşları, Son Fayton ve Adı Mercan gibi romanları hem Türkiye’de hem de İran’da geniş bir okur kitlesine ulaşmıştır. Kültürler arası çalışmaları nedeniyle İran tarafından özel bir nişanla ödüllendirilen sanatçı, İstanbul ve Valensiya arasında yaşayarak sanatsal üretimlerini sürdürüyor.

