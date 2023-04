MUBI Nisan ayı programı açıklandı

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 13:14

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 13:14

Gaspar Noé’den Jim Jarmusch’a, Lars von Trier’den Rainer Werner Fassbinder’e ve Vittorio De Sica’ya kadar birbirinden usta yönetmenlerin imzasını taşıyan filmlere ev sahipliği yapan MUBI nisan seçkisi, sinemaseverleri farklı dönemler ve farklı tarzlarda yolculuğa çıkarıyor.

Seçkinin dikkat çeken filmleri arasında Lukas Dhont’un En İyi Uluslararası Film dalında Oscar adayı olan filmi 'Yakın', Türkiye’den Almanya’ya taşan müziğin 60 yıla dayanan mirasını anlatan 'Aşk, Mark ve Ölüm', sinema estetiğine her daim yeni soluklar getiren Gaspar Noé’nin son çalışması 'Vortex', ilk çıktığı dönemde farklı set tasarımı ve yaklaşımıyla sinema dünyasında fark yaratan Lars von Trier imzalı 'Dogville' yer alıyor.

Seçkide ayrıca, Michel Faber’ın 2000 yılında yayımlanan aynı adlı bilimkurgu romanından uyarlanan, Radiohead, Massive Attack, Nick Cave gibi yıldızlar için çektiği video kliplerle tanınan Jonathan Glazer’ın hem senaristliğini yaptığı hem de yönettiği film 'Under The Skin' (Derinin Altında), 2022 Cannes Film Festivali’nde Belirli Bir Bakış bölümünde dünya prömiyerini yapan, Norveçli yönetmen Kristoffer Borgli’nin imzasını taşıyan ve toplumsal ikiyüzlülük, kendine saplantı ile zarar verme arasındaki ince çizgiyi konu alan bir kara mizah örneği 'Sick of Myself' (İlgi Manyağı), şiirsel anlatımıyla sinema dünyasının en özgün isimlerinden biri olan Jim Jarmusch'ın Tom Waits, Iggy Pop, Cate Blanchett gibi sinema ve müzik dünyasına damga vurmuş pek çok ismi bir araya getirdiği 'Coffee and Cigarettes' (Kahve ve Sigara) filmi de gösterilecek.

MUBI Nisan Ayı Programı :

1 Nisan - Derinin Altında / Under the Skin (Jonathan Glazer, 2013)

2 Nisan - İlgi Manyağı / Sick of Myself (Kristoffer Borgli, 2022)

3 Nisan - Bay R. Neden Çıldırdı? / Why Does Herr R. Run Amok? (Rainer Werner Fassbinder & Michael Fengler, 1970)

4 Nisan - Kayıp ve Güzel / Lost and Beautiful (Pietro Marcello, 2015)

5 Nisan - Grev (Metin Yeğin)

6 Nisan - Bu Dans Senin / Take This Waltz (Sarah Polley, 2011)

7 Nisan - Vortex (Gaspar Noé)

8 Nisan - Kahve ve Sigara / Coffee and Cigarettes (Jim Jarmusch, 1986)

9 Nisan - Bana Bak Philip / Listen Up Philip (Alex Ross Perry, 2014)

10 Nisan - Milano'da Mucize / Miracle in Milan (Vittorio De Sica, 1951)

11 Nisan - Palm Springs (Max Barbakow, 2020)

12 Nisan - The Plains (David Easteal, 2022)

13 Nisan - Kuyucaklı Yusuf (Feyzi Tuna, 1985)

14 Nisan - Kız / Girl (Lukas Dhont, 2018)

15 Nisan - Dogville (Lars von Trier, 2003)

16 Nisan - Manderlay (Lars von Trier, 2005)

17 Nisan - Yuvasızlar / The Roof (Vittorio De Sica, 1956)

18 Nisan - Küçük Joe / Little Joe (Jessica Hausner, 2009)

19 Nisan - Patrida (Ayça Damgacı, 2021)

20 Nisan - Victoria (Sebastian Schipper, 2015)

21 Nisan - Yakın / Close (Lukas Dhont, 2022)

22 Nisan - Kar Korsanları (Faruk Hacıhafızoğlu, 2013)

23 Nisan - Fırtına / Stormers (Esme Madra, 2022)

24 Nisan - Columbus (Kogonada, 2017)

25 Nisan - Savaşta / At War (Stéphane Brizé, 2018)

26 Nisan - Sambizanga (Sarah Maldoror, 1972)

27 Nisan - Dörtlü / Quartet (James Ivory, 1981)

28 Nisan - Liseli / Winter Boy (Christophe Honoré, 2022)

29 Nisan - Aşk, Mark Ve Ölüm / Love, Deutschmarks and Death (Cem Kaya, 2022)

30 Nisan - Piyano / The Piano (Jane Campion, 1993)