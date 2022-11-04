"Müjdemi İsterim" filmi komediseverleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor

04 Kasım 2022 Cuma, 16:04

Yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı'nın üstlendiği filme ilişkin açıklamada bulunan oyuncu Ahmet Kural, filmin 18 Kasım'da vizyona gireceğini belirterek, "Çok enteresan bir deneyim oldu. İlk defa bu kadar aksiyonu bol bir komedi çektik. Zorluydu ama çok eğlenceliydi. Yüzde 70'i gece geçiyor filmin. Hareketli ve zorluydu" dedi.

Kural, çekimlerin 5 haftada tamamlandığına işaret ederek, "Mayısın ilk haftası başladık, haziranın ikinci haftası İstanbul'da tamamladık. Çoğu, ilk defa kullanılan mekanlar. O yüzden de şanslıyız biraz" ifadelerini kullandı.

Filmin bir aile komedisi olduğunun altını çizen başarılı oyuncu, sinemaseverlerin gönül rahatlığıyla izleyebileceğini dile getirdi.

"Hızlı ve güzel bir film oldu"

Ahmet Kural, kendisinin de filmi izlediğini ve beğendiğini söyleyerek, "Hızlı, güzel, çok uzun olmayan güzel bir komedi oldu" diye konuştu. Sinemaların salgın sonrası durumuna da değinen sanatçı, şunları kaydetti:

"Hatırı sayılır derecede izleyici sayısı oldu. O yüzden pandeminin etkisinin çok kaldığını düşünmüyorum. Güzel bir filmse insanların gelip izleyeceğini düşünüyorum. Ayrıca sinema hiçbir zaman bitmeyeceği için toplu şekilde gelip izlemenin sona ermeyeceğini düşünüyorum. Biz de umutluyuz. İnşallah insanlar gelip izler ve güler bol bol."

Kural, önceki filmlerinde Murat Cemcir ile ikili olarak başrolleri paylaştığının hatırlatılması üzerine, "Pandemiden sonra bir duraklama oldu. Murat yapımcılık kısmına daha çok ağırlık verdi. Ben KKTC'ye gittim, TRT'de bir dizide oynadım, 1-1,5 sene boyunca. Onun dışında da film yapmam, çalışmam gerekiyordu. Bu iş böyle oldu. O yapımcılık yapıyor şu an. Ben bu işi yapıyorum. Daha sonra tekrar tabii bir araya gelip bir şeyler yapacağız" dedi.

Birbirini tanımayan iki insanın, üzerine kalan bir cinayeti çözmeye çalışırken yaşadıkları komik hikayenin filmde izlenebileceğini anlatan oyuncu Kural, "Gülmek isteyenleri bekliyoruz filmimize. Çok güzel, çok naif, güzel bir aile komedisi" değerlendirmesinde bulundu.

"Çekimler kah boğazın ortasında kah Şile'de ormanın ortasında yapıldı"

Oyuncu Ecem Erkek de filmin aksiyon ve komedi filmi olduğunun altını çizerek, "Bol bol kırdığımız, döktüğümüz, camdan girdiğimiz, kapı kullanmadım, türlü araçlara bindiğim, kah boğazın ortasında kah Şile'de ormanın ortasında çektiğimiz bir filmdi" ifadelerini kullandı.

Çekimler İstanbul'da yapıldığını dile getiren sanatçı, şu bilgileri verdi:

"Keyifliydi ama daha da keyifli olabilirdi uyumasaydım. Hikaye gece geçtiği için setimiz genelde gece sabaha karşı oldu. Hatta Ahmet'e bir gün, 'Seni gündüz gözüyle görmeyi çok isterim.' dedim. Set aralarında genelde herkes bir köşeye çekilip dinleniyordu çünkü aksiyon olmasından da dolayı birazcık yorucu bir filmdi. Ama yine de çok keyifli eğlenceliydi. Bir sürü şey deneyimledim. En başta gece uyumamayı deneyimledim. Bana yaramıyormuş."

Ecem Erkek, filmin "Sigarası Yaldızlı" adlı şarkısını Ahmet Kural ile yorumladıklarına dikkati çekti.

"Çok eğlenecekleri ve ailece izleyebilecekleri bir film oldu"

Tüm komediseverleri filmi izlemeye davet eden oyuncu Erkek, "Benim açımdan farklı diyebilirim. Beni daha önce bu kadar hareketin içinde görmemiş olabilirler ama niye bunun için gelsinler? Çok eğlenecekleri ve ailece izleyebilecekleri bir şey olduğu için gelebilirler" diye konuştu.

Genç oyuncu, yönetmen Ömer Faruk Yardımcı'nın da çekimlerde kendileri kadar koşturup yorulduğunu söyledi.

Kendisi için de bir meydan okuma olduğunu dile getiren Erkek, "Hem çok zorlandım hem de zorlanırken, uyumazken nasıl eğlenebilirimin meydan okumasını yaşadım kendi içimde" diye konuştu.

Senaryosunu Olcay Onur Kaya ile Ömer Faruk Yardımcı’nın kaleme aldığı film, üzerlerine atılan cinayeti çözmek için mecburen iş birliği yapmak zorunda kalan ve kendilerini hiç beklemedikleri bir maceranın ortasında bulan Bulut ve Müjde’nin eğlenceli hikayesini anlatıyor. Filmin yapımını TMC, yapımcılığını ise Erol Avcı üstlendi.