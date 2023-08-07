'Müzede Sahne' 17 Ağustos'ta başlayacak!

Yayınlanma: 07.08.2023 - 16:42

Güncelleme: 07.08.2023 - 16:42

"Müzede Sahne" 7. yılında “Hep Yan Yana” temasıyla 17-20 Ağustos tarihlerinde Sakıp Sabancı Müzesi’nde. Sanat yönetmenliğini Ayşe Draz’ın üstlendiği program; paylaşarak hafifletmeye, çoğaltmaya ve ortaklaştığımız insanlık hallerini anlamaya odaklanıyor.



Sezonun başarılı oyunlarıyla oyuncularının izleyici karşısına çıkacağı etkinlikte, Dostlar Tiyatrosu tarafından sahneye konan, Genco Erkal'ın başrolde olduğu "İmparator", Talimhane Tiyatrosu yapımı, Bora Akkaş'ın başrol oynadığı "Harika Şeyler Listesi", Hakan Emre Ünal'ın oynadığı, Tiyatro Hemhal'in "N'Olcak Bu Yusuf Umut'un Hali" ve Kadıköy Emek Tiyatrosunun "Herkes Kocama Benziyor" eserleri sahnelenecek.

Ses atölyesi, çocuk oyunları, masal dinletisi ve dans performanslarının da yer alacağı programda, Atta'nın sahneleyeceği "Bully Bully" ve "Çık Dışarı" oyunları minik seyircilerin beğenisine sunulacak.

"Hep Yan Yana" sloganıyla gerçekleştirilecek etkinlikte ayrıca "Olsa Olmalı Olabilir", "Yaşayan Anlatılar", "Atlı Köşk'ün Ses Manzarası" ve "Günbatımı Melodrama" eserleri de izlenebilecek.

MÜZEDE SAHNE PROGRAMI

Yaşayan Anlatılar - Anlatı Performansı (17 Ağustos)

Yaşayan Anlatılar; Agnes Denes’in Yaşayan Piramit eserinden ilhamla hazırlanmış bir anlatı performansı. Yaşayan Piramit eserinin sergilendiği alanda gerçekleşecek performans, müzisyenler Faysal Macit ve Serdar Avcıoğlu’nun eşliğinde, hikâye anlatıcısı Nazlı Çevik Azazi tarafından icra edilecek.

N'Olcak Bu Yusuf Umut'un Hali - Oyun (17 Ağustos)

Yusuf Umut, tanımlayamadığı gibi vazgeçemediği de bir özgürlüğün peşinde kendi yolculuğunu anlatıyor. Acaba bu özgürlük, sınırlarından taşan Yusuf Umut’u en sonunda aradığı ortama yakınlaştırabilecek, onu çekyatların, kuralların, sınırların dünyasından kurtarabilecek mi?

Atlı Köşk’ün Ses Manzarası - Atölye (18 Ağustos)

Katılımcılar, ses tasarımcısı ve araştırmacı Dr. Oğuz Öner ile birlikte Atlı Köşk’ün ses manzarasına kulak vermeye ve bu manzara eşliğinde kendi ritimlerini ve seslerini "dokumak" üzere mekâna özgü bir ses deneyimine davet ediliyor.

Herkes Kocama Benziyor - Oyun (18 Ağustos)

Bir pavyonda tuvaletçilik yapan Ayten, kurulduğu makamında birer birer anlatıyor. Buraya nasıl "düştüğünden," onu terk eden kocasından, kederinden, hevesinden, çok sevdiği pavyonda çalışan diğer ahbaplarından ama en çok da öfkesinden bahsediyor.

Bully Bully - Çocuk Oyunu (19 Ağustos)

Bully Bully'de iki dünya lideri sahipsiz topraklarda buluştuklarında kültür çatışması yaşar. Huzursuz bir karşılaşma yaşayan iki güçlü ama çocuksu yetişkin, yavaş yavaş birbirlerine alışır. Bully Bully, iki oyuncunun birçok şarkı, komik atışmalar, gürültülü patırtılı ifadelerle iletişim kurduğu ve sonunda dost oldukları bir oyun.

Olsa Olmalı Olabilir - Oyun (19 Ağustos)

Olsa Olmalı Olabilir çağdaş Amerikalı yazar David Ives’ın Sure Thing (Ne Demek) ve English Made Simple (Basitleştirilmiş Konuşma Dersleri) ile Elif Temuçin’in David Ives’ın ilgili iki oyunu üzerinden yazdığı Öyle Olsun adlı oyunlarını içeriyor.

İMPARATOR - Oyun (19 Ağustos)

Dostlar Tiyatrosunun yeni oyunu, Polonyalı gazeteci/yazar Ryszard Kapuscinski’nin dilimize Afrika Aslanı adıyla çevrilen kitabından Colin Teevan’ın uyarladığı İMPARATOR, Etiyopya İmparatoru Haile Selasiye’nin 44 yıl süren saltanatını ve sonunu anlatıyor. Oyunu dilimize çeviren, dramaturjisini yapan Genco Erkal aynı zamanda yönetiyor ve Enes Sarı’yla birlikte oynuyor.

Çık Dışarı - Çocuk Oyunu (20 Ağustos)

Bebekler; etkinlik boyunca tek renkliden çok renkliye, tek boyutludan çok boyutluya dönüşen güvenli ve rahat bir alanda performansa katılıyor. Bebek seyirciler istedikleri zaman performansa dahil olup sahnede istedikleri kadar kalabiliyor. Doğru ya da yanlışın, kuralların olmadığı bu yaratıcı süreçte ebeveynler, bebeklerin bir performansı özgürce keşfetmesine tanıklık ediyor

günbatımı melodrama - Dans Performanı (20 Ağustos)

James Joyce’un Ulysses’inde yer alan "Gezen Kayalar" ve İstanbul’a atfedilen çarpışan kayalardan ilham alan günbatımı melodrama insan temasının biçimleri ve bir arada yaşamanın kültürünü araştırıyor. Her şeye rağmen bizi birlikte ayakta tutan ve ilerlememizi sağlayan kuvvet nereden geliyor? Performans baledeki promenade hareketinin motiflerinden yola çıkarak durmaksızın hareketi sürdürürken, dokunamadığımız şeylere etki edecek bir momentum oluşturmayı hedefliyor.

Harika Şeyler Listesi - Oyun (20 Ağustos)

Her şey altı yaşında bir çocuğun yazdığı bir listeyle başlar. Dünyadaki en harika şeylerin listesi. Yaşamaya değer şeylerin listesi.