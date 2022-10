Müzik Vitrini

05 Ekim 2022 Çarşamba, 04:00

Yalın sözlerle güçlü bir matem, ah bu ayrılık

İyi bir şarkının güçlü sözleri, ilk dinleyişte yakalayan bir melodisi olur. Hele o sözler yalın bir dille yazıldıysa, enstrümanlar ve vokal de aynı duyguyu vererek usulca derin hislere götürüyorsa o şarkı tamamdır. Meryem Cantekin’in sözlerine ve müziğine de imzasını attığı duygu dolu pop rock şarkısı “Ah Bu Ayrılık” tam da tarif ettiğim gibi. Şarkı, basgitarda Oğuzhan Çalışkan, gitarlarda Giray Şipit ve davulda Görkem Görmüş olmak üzere gençlerle parlıyor. Basgitarı döktüren Oğuzhan’ı, Boğaziçili bir genç olarak arkadaşlarıyla birlikte kurduğu “Aynasızlar” rock grubundan da, iletişim işinde birlikte çalıştığım tertemiz bir genç ve müzik tutkunu olarak da tanımaktan gurur duyuyorum. “Ah Bu Ayrılık” parçasının düzenlemelerinde Umut Tosun var. Şarkının kayıtları, Arın Baykurt ve Burak Gürpınar tarafından Stüdyo PÜR’de gerçekleştirilmiş. Fono Müzik etiketiyle müzik vitrinine çıkan en yenilerden “Ah Bu Ayrılık” dinledikçe daha çok seveceğiniz duygusal bir rock şarkısı.

Sofi Tukker’dan Mahmut Orhan’a övgü

Geçtiğimiz hafta sonuna girerken İstanbul’da KüçükÇiftlik Park, Epifoni organizasyonuyla New York çıkışlı dans pop takımı Sofi Tukker’la adeta dev bir parti yaşadı. Sofi Tukker’ın “Wet Tennis” albümlerinin turnesi kapsamında geldikleri İstanbul konserleri tam da gururumuz DJ prodüktör Mahmut Orhan imzalı şarkıları “Forgive Me” için Hollandalı DJ prodüktör MOTi ile yeni bir remix çalışması daha yayımladıkları hafta sonuna denk geldi. Aslında Sophie Hawley-Weld ve Tucker Halpern’in geçtiğimiz bahar “Wet Tennis” albümlerinden çıkan ikinci single çalışması olan “Forgive Me” kendimizi ve bize verdikleri her türlü zarara rağmen bir başkasını da affedebilmekteki teslimiyeti, kabulü ve sevgiyi Mahmut Orhan’ın duygu dolu altyapısıyla aktarıyor. Konser akşamı da sahne önünde doyasıya yaşadığımız hemen her şarkılarındaki coşku, bu şarkıda yerini bu toprakların acılarını, hislerini bilen bir müzisyenin, sevgili Mahmut Orhan’ın orkestrasyonu ile epik bir hüzne bırakıyor. İstanbul’dan sonra Ankara ve İzmir’e de uçan Sofi Tukker ekibini yine deliler gibi dans ederek en son Zorlu’da izlemiştim. Her geldiklerinde de hayat dolu enerjilerine koşuyorum. İstanbul’da sahnede ilk kez söyledikleri ve övgüyle bahsettikleri Mahmut Orhan’ın imzasını taşıyan şarkıları “Forgive Me” için vitrine henüz çıkan Hollandalı DJ “MOTi” ile elektro house dokunuşlu yeni remiks versiyonu da yine çok güçlü. Hatırım için mutlaka, kalbinize de bakarak dinleyin.