Müzikle yaraları sarmak...

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 04:00

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Ortaş, dayanışma konserinden izlenimlerini şöyle aktardı:

“6 Şubat günü sabahın ilk ışıkları ile on binlerce kardeşimiz, annemiz, babamız ve çocuğumuz gibi Antakya Medeniyetler Korosu da 7 kıymetli üyesini depremde kaybetti. Hepsi can, hepsi coşkulu, üretici insanlardı... Deprem sonrası ilk müzik konserine Adana’daki değerli dostlarımız, üniversitemiz, sivil toplum kuruluşları ve Adana Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde organize edilen Antakya Medeniyetler Korosu’nun konserine katıldık. O gün, 4.16’da milyonlarca insanın birçok şeyi vardı, ancak 4.17’de artık kardeşleri, canları, anneleri, babaları, çocukları, evleri, arabaları, aşı-işi artık yoktu. Koro şefi, Yılmaz Özfırat’ın boğazı tıkanarak, enkaz altında yaşadığı 7 saati anlatırken kelimeler, boğazında düğümleniyordu. Her şeye rağmen insanlar ayakta dimdik ve kalanları önce kurtarmak ve yaşatmak için insanüstü çaba gösteriyordu.

DAYANIŞMA GÜÇ KATIYOR

Konsere çoğumuz müzik dinlemek için değil, acıyı paylaşmak, yıkılan kadim kent Antakya’yı yeniden ayağa kaldırmak ve destek olmak için oradaydık. Herkesin isteyerek, empati ile buruk yürekle konsere katıldığını gördüm. Hepimiz yeniden üzüldük, içimizden ağladık. Ancak diğer taraftan depremin o ağır sarsıntısında yerle bir olan kentlerin, fiziki ve manevi yapılarının yeniden ayağa kaldırılacağı inancı, geleceğe olan umudumuzu yeşertiyor. Yeniden kültürlerin kadim şehirleri Antakya, Maraş, Adıyaman’ı, diğer il ve beldeler ayağa kalkar düşüncesiyle atılan her adımı, yapılan her bağış çağırısını, konseri içtenlikle destekliyor ve yanında duruyoruz. 28 Mart gecesi bu çabayı gördük.”