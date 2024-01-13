MyFrenchFilmFestival 2024: Frankofon sinemasının kapıları açılıyor!

Yayınlanma: 13.01.2024 - 11:58

Güncelleme: 13.01.2024 - 11:59

MyFrenchFilmFestival, dünyanın dört bir yanındaki İnternet kullanıcılarını uluslararası festivallerde sunulan Frankofon uzun ve kısa metrajlı filmlerden oluşan bir seçkiyi çevrim içi olarak keşfetmeye çağırıyor. 19 Ocak - 19 Şubat 2024 tarihleri arasında MyFrenchFilmFestival.com internet sitesi üzerinden izlenebilecek etkinlikte, 11 farklı dilde alt yazılı 26 kısa ve uzun metrajlı film bulunuyor.



Festivalde, Türk izleyiciler için Türkçe altyazılı olarak sunulan üç film de yer alıyor: Jeanne Aslan ve Paul Saintillan'dan "Fifi", Alain Ughetto'dan "Köpekler ve İtalyanlar Giremez" ve Jean-Baptiste Durand'dan "Chien de la casse".

MyFrenchFilmFestival kapsamında yer alan 9 uzun metraj ve 9 kısa metraj film, Uzun Metraj Büyük Jüri Ödülü, Uzun Metraj Uluslararası Basın Ödülü, Kısa Metraj İçerik Üreticileri Ödülü ve Uzun ve Kısa Metraj İzleyici Ödülü için yarışacak.

Festivalin Uluslararası Basın Jürisi'nde yer alan Türk aktör ve eleştirmen Emrah Kolukısa, bu görevi büyük bir gurur ve keyifle üstlendiğini belirterek, "Fransız sinemasının yeni kuşak yaratıcılarının sahne aldığı bu festivalde yarışan filmleri izlemek ve yeni ustaları keşfetmek büyük bir keyif olacağı gibi, uluslararası jürideki meslektaşlarımla yapacağımız değerlendirmeler kuşkusuz zihin açıcı bir etkiye yol açacak; filmleri izlemek için sabırsızlanıyorum" dedi.

MyFrenchFilmFestival boyunca izleyiciler, "Tüm Gözler Doktorlarda!", "Hareket Halindeki Aileler", "Kalp Atışları", "Çılgın Dünya", "Gençlik Ruhu Gibi Kokuyor", "Gecenin Masalları", "Kadınları Destekleyen Kadınlar" ve "Sessizliğin Tadını Çıkarın" adlı kategorilerde gösterilen uzun ve kısa metrajlı filmleri puanlayarak İzleyici Ödülü'nün jürisinde yer alabilecekler.