‘Nehirden’ edebiyat bülteninin 7. sayısı yayımlandı

Yayınlanma: 08.08.2023 - 18:59

Güncelleme: 08.08.2023 - 18:59

Akdoğan Yayınevi’nin yayımladığı “Nehir Kültür Sanat ve Edebiyat Bülteni” yedinci sayısı olan Ağustos sayısı çıktı. Akdoğan Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni Kamil Akdoğan, bültenin önsözünde sonbahardan itibaren etkinliklerle dolu bir dönemin okuyucuyu beklediğini söyleyerek, “1. Çayyolu Edebiyat Günleri’nde gördüğümüz ama aslında çok daha fazlasının olduğunu bildiğimiz bir potansiyele güzel şeyler üreterek ulaşma çabamız bu süreçte kesintisiz devam edecek” dedi.

"DERNEK OLACAK"

Akdoğan, yediden yetmişe her yaştan ve kültürden insana hitap edecek etkinlikler için çalıştıklarını söyleyerek, yazısında şunları kaydetti:

“‘Cumhuriyetimizin 100. yıl’ etkinliği bunlardan birisi örneğin. ‘Şiir okuma etkinlikleri, drama atölyeleri, masal geceleri, sinema üzerine sohbetler, belgesel çekimleri’ şimdiden programlamaya başladığımız faaliyetlerden bazıları. 2. Edebiyat Günleri ise yine bu sene içinde tamamlamak istediğimiz bir başka büyük organizasyon olacak. İlgi duyan herkes için uzaklığımız bir e-posta ya da telefon araması kadar. Bir sonraki sayıda belki bir derneğin müjdesini vereceğiz. Çayyolu’nda kültür, sanat ve edebiyat için çalışacak bir dernek olacak bu başarabilirsek. Bunun da çalışmalarını sürdürüyoruz ama yapamazsak bile dünyanın sonu değil, mevcut olanaklarımızla üretneye devam ederiz” dedi.

8. SAYI EYLÜLDE

Bültende; Ahmet Ozan Gürsoy, Ayşe Kerman, Aylin Tural, Ayşen Küçükoğlu, Cenk Ayman, Günay Güner, Hasan Tahsin Deda, Hatice Eğilmez Kaya, Kamil Akdoğan, Kuzey Işık, Leyla Karataş, Mehmet Gürer, Mehmet Küçükeken, Muratcan Işıldak, Sevtap Kürkçüoğlu, Sibel Unur Özdemir, Süheyla Tibet, Süreyya Soyuer, Tuğçe Yerdelen, Veysel Çolak ve Yasemin Kaya tarafından yazılan günlük, şiir, deneme, makale, röportaj gibi yazı türlerine yer verildi. Aylık çıkan bültenin 8. sayısı ise eylülde çıkacak.

Dergi, Akdoğan Yayınevi'nin internet sitesinden ve sitedeki iletişim adreslerinden edinilebilecek.