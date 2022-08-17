Netflix hangi ülklerde hizmet veriyor? Netflix'in yasak olduğu ülkeler hangileridir?

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 17:15

Netflix, 29 Ağustos 1997'de, Scotts Valley Kaliforniya'da, Marc Randolph ve Reed Hastings tarafından kuruldu. Bilgisayar bilimcisi ve matematikçi olan Hastings, Pure Atria'yı Rational Software Corporation'a 1997'de $700.000.000 karşılığında satarak, Silikon Vadisi tarihinin en yüksek satışını yapmış oldu. Netflix’in ilk iş modeli DVD satışı ve kiralama üzerineydi. Ancak şirketin kuruluşundan yaklaşık bir yıl sonra Hastings, posta yoluyla DVD kiralamaya odaklanmak üzere DVD satışlarını durdurdu. 2007’de Netflix, video akış hizmeti aracılığıyla internet üzerinden film izleme olanağı sunmaya başladı, ancak DVD ve Blu-ray kiralama işini de sürdürdü. 2010’da Kanada’ya, ardından Latin Amerika ve Karayipler'e açılarak uluslararası hizmet vermeye başladı. 2013'te House of Cards adlı ilk dizisiyle içerik üretmeye de başladı.

NETFLİX'İN SAHİBİ KİM?

Reed Hastings, Netflix'in kurucu ortağı, yönetim kurulu başkanı ve eş CEO'sudur.

NETFLİX HANGİ ÜLKLERDE HİZMET VERİYOR?

2020 yılı itibari ile 193 milyon ücretli kullanıcıya ulaştı. Netflix 190'dan fazla ülkede izlenebiliyor.

NETFLİX'İN YASAK OLDUĞU ÜLKELER HANGİLERİ?

Netflix; Çin, Kırım, Kuzey Kore, Rusya ve Suriye'de hizmet vermiyor. Netflix Çin'de hizmet verme girişimlerini sürdürüyor. Netflix, Çin'de geniş bir izleyici kitlesi tarafından 'korsan' olarak takip ediliyor. Ancak Çin hükümetinin sansür ve kısıtlama içeren medya politikası nedeniyle Netflix Çin'de yasal olarak izlenemiyor.

Netflix; Kırım, Kuzey Kore, Rusya ve Suriye'de ise ABD yaptırımları nedeniyle hizmet veremiyor.