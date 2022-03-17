Orhan Veli’nin şiirleri dinletiye dönüşüyor

17 Mart 2022 Perşembe, 11:15

Edebiyatımızın unutulmaz eserlerinin müzik ile buluştuğu dinletilerde bu ay Orhan Veli şiirleri yer alacak. 'Gün Olur, Alır Başımı Giderim' başlıklı dinleti, 21 Mart Pazartesi sanatseverlerle İş Sanat’ın YouTube kanalında buluşacak.

Orhan Veli'nin birçok şiiri arasından genellikle insan ve doğa sevgisinin yer aldığı eserleri Metin Belgin’in sesiyle hayat bulacak. Dinleti, Atilla Birkiye tarafından düzenlenirken, Mehmet Birkiye sahneye uyguladı. Serdar Yalçın’ın Orhan Veli şiirlerinden bestelediği eserlerini ise Deniz Erdoğan Likos (soprano), Zafer Erdaş (bas), Ferhat Ferat (gitar), Engin Gürkey (perküsyon), Kubilay Sezerel (klavye), Yiğit Şen (kontrbas) seslendiriyor. Müzikle şiirin iç içe geçtiği dinleti, ilk gösterim tarihi 21 Mart Pazartesi, saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın Youtube kanalından izlenebilir.

ORHAN VELİ KANIK KİMDİR?

Orhan Veli 13 Nisan 1914'te İstanbul'da doğdu. Türk şiirindeki eski yapıyı temelinden değiştirmeyi amaçlayarak; Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat ile beraber "Garip" akımını kurdu. Orhan Veli; hece ve aruz ölçülerini kullanmayı reddetti. Kafiyeyi ilkel; mecaz, teşbih, mübalağa gibi edebi sanatları gereksiz bulduğunu açıkladı. Orhan Veli Türk edebiyatına yüzlerce eser kazandırdı. Kanık, Ankara'da belediyenin kazdığı bir çukura düştü ve başından hafifçe yaralandı. İki gün sonra İstanbul'a döndü. 14 Kasım günü bir arkadaşının evinde öğle yemeği yerken fenalık geçiren şair hastaneye kaldırıldı. Beyinde damar çatlaması yüzünden başlayan rahatsızlığın sebebi doktor tarafından anlaşılamadı ve Kanık'a alkol zehirlenmesi teşhisiyle tedavi uygulandı. Aynı akşam sekizde komaya giren şair gece 23.20'de komadan çıkamayarak Cerrahpaşa Hastanesi'nde hayata veda etti.