Passenger, ilk kez Türkiye’deydi

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 03:00

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 03:00

19 ülkede 1 numaraya yerleşen ve YouTube’da iki milyardan fazla izlenen “Let Her Go” şarkısıyla dünyanın tanıdığı Mike Rosenberg, Avrupa turnesinin ilk ayağı olan İstanbul’da en sevilen şarkılarını söyledi.

