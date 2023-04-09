Passenger, ilk kez Türkiye’deydi
Ödüllü şarkıcı-söz yazarı Mike Rosenberg, namı diğer Passenger, Türkiye’de ilk kez sahne aldığı İş Sanat’ta sevilen şarkılarıyla hayranlarına müzik ziyafeti yaşattı.
19 ülkede 1 numaraya yerleşen ve YouTube’da iki milyardan fazla izlenen “Let Her Go” şarkısıyla dünyanın tanıdığı Mike Rosenberg, Avrupa turnesinin ilk ayağı olan İstanbul’da en sevilen şarkılarını söyledi.
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