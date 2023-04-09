Passenger, ilk kez Türkiye’deydi

Ödüllü şarkıcı-söz yazarı Mike Rosenberg, namı diğer Passenger, Türkiye’de ilk kez sahne aldığı İş Sanat’ta sevilen şarkılarıyla hayranlarına müzik ziyafeti yaşattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 03:00
Passenger, ilk kez Türkiye’deydi
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19 ülkede 1 numaraya yerleşen ve YouTube’da iki milyardan fazla izlenen “Let Her Go” şarkısıyla dünyanın tanıdığı Mike Rosenberg, Avrupa turnesinin ilk ayağı olan İstanbul’da en sevilen şarkılarını söyledi. 


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