Peaky Blinders kadrosuna katılmıştı: Barry Keoghan'dan ilk görsel
"Peaky Blinders" filmindeki rolü gizli tutulan oyuncu Barry Keoghan'un filmden ilk fotoğrafı yayınlandı.
Christopher Nolan’ın yönetmenliğini üstlendiği "Oppenheimer" filmindeki performansıyla kariyerinin zirvesine çıkan ve bu rolle "En İyi Erkek Oyuncu" dalında Altın Küre, BAFTA ve Oscar ödüllerini kazanan Cillian Murphy, şimdi de "Peaky Blinders" filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, kendisine şöhreti getiren Thomas Shelby karakterine yeniden hayat verecek.
Murphy’ye, filmde Barry Keoghan, Rebecca Ferguson ve Tim Roth gibi önemli isimler eşlik edecek. "Saltburn" ve "The Banshees of Inisherin" filmlerinin yıldızı Barry Keoghan'ın filmden ilk karesi yayımlandı, ancak canlandıracağı karakter hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.
Your first look at Barry Keoghan in the upcoming Peaky Blinders film. pic.twitter.com/BeJhp6ZI4r— Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) November 1, 2024
PEAKY BLINDERS DİZİSİ HAKKINDA
2013-2022 yılları arasında yayınlanan "Peaky Blinders" dizisi; Cillian Murphy, Helen McCrory, Paul Anderson, Annabelle Wallis, Sam Neill ve Tom Hardy gibi ünlü isimleri bir araya getirmişti. Dizi, I. Dünya Savaşı sonrasında, Peaky Blinders adındaki suç çetesinin Birmingham’daki maceralarını konu alarak büyük bir hayran kitlesi kazandı.
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