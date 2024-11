Peaky Blinders kadrosuna katılmıştı: Barry Keoghan'dan ilk görsel

Christopher Nolan’ın yönetmenliğini üstlendiği "Oppenheimer" filmindeki performansıyla kariyerinin zirvesine çıkan ve bu rolle "En İyi Erkek Oyuncu" dalında Altın Küre, BAFTA ve Oscar ödüllerini kazanan Cillian Murphy, şimdi de "Peaky Blinders" filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, kendisine şöhreti getiren Thomas Shelby karakterine yeniden hayat verecek.

Murphy’ye, filmde Barry Keoghan, Rebecca Ferguson ve Tim Roth gibi önemli isimler eşlik edecek. "Saltburn" ve "The Banshees of Inisherin" filmlerinin yıldızı Barry Keoghan'ın filmden ilk karesi yayımlandı, ancak canlandıracağı karakter hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Your first look at Barry Keoghan in the upcoming Peaky Blinders film. pic.twitter.com/BeJhp6ZI4r