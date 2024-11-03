Peaky Blinders kadrosuna katılmıştı: Barry Keoghan'dan ilk görsel

"Peaky Blinders" filmindeki rolü gizli tutulan oyuncu Barry Keoghan'un filmden ilk fotoğrafı yayınlandı.

Peaky Blinders kadrosuna katılmıştı: Barry Keoghan'dan ilk görsel
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.11.2024 - 14:35

Christopher Nolan’ın yönetmenliğini üstlendiği "Oppenheimer" filmindeki performansıyla kariyerinin zirvesine çıkan ve bu rolle "En İyi Erkek Oyuncu" dalında Altın Küre, BAFTA ve Oscar ödüllerini kazanan Cillian Murphy, şimdi de "Peaky Blinders" filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, kendisine şöhreti getiren Thomas Shelby karakterine yeniden hayat verecek.

Murphy’ye, filmde Barry Keoghan, Rebecca Ferguson ve Tim Roth gibi önemli isimler eşlik edecek. "Saltburn" ve "The Banshees of Inisherin" filmlerinin yıldızı Barry Keoghan'ın filmden ilk karesi yayımlandı, ancak canlandıracağı karakter hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.

PEAKY BLINDERS DİZİSİ HAKKINDA

2013-2022 yılları arasında yayınlanan "Peaky Blinders" dizisi; Cillian Murphy, Helen McCrory, Paul Anderson, Annabelle Wallis, Sam Neill ve Tom Hardy gibi ünlü isimleri bir araya getirmişti. Dizi, I. Dünya Savaşı sonrasında, Peaky Blinders adındaki suç çetesinin Birmingham’daki maceralarını konu alarak büyük bir hayran kitlesi kazandı.


Etiketler: #Peaky Blinders #cillian murphy #Barry Keoghan

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