‘Perrotin Gallery’ Bodrum Loft’ta

Fransa merkezli sanat galerisi Perrotin Gallery, 1 Temmuz tarihinde Bodrum Loft’ta “French Delights” sergisini ziyarete açacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.06.2023 - 03:00
‘Perrotin Gallery’ Bodrum Loft’ta
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Sergide 12 sanatçının 18 eseri yer alacak. Bodrum’un Demirbükü Koyu’nda yer alan Bodrum Loft’ta düzenlenecek olan sergi, yaz sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

Sergide Takashi Murakami, Wim Delvoye, Xavier Veilhan, Daniel Arsham ve Jean-Michel Othoniel gibi sanatçıların işleri görülebilecek.

French Delights”ın küratörlüğünü Selcan Atılgan üstleniyor. 


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