‘Perrotin Gallery’ Bodrum Loft’ta
Fransa merkezli sanat galerisi Perrotin Gallery, 1 Temmuz tarihinde Bodrum Loft’ta “French Delights” sergisini ziyarete açacak.
Sergide 12 sanatçının 18 eseri yer alacak. Bodrum’un Demirbükü Koyu’nda yer alan Bodrum Loft’ta düzenlenecek olan sergi, yaz sonuna kadar ziyaret edilebilecek.
Sergide Takashi Murakami, Wim Delvoye, Xavier Veilhan, Daniel Arsham ve Jean-Michel Othoniel gibi sanatçıların işleri görülebilecek.
French Delights”ın küratörlüğünü Selcan Atılgan üstleniyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Rüşveti paylaşmadığı için mi tutuklandı?'
- Japon deprem uzmanından 'İstanbul' uyarısı
- Özdağ'dan Akşener'in '15 vekil' açıklamalarına yalanlama
- Düğünde geline 4 kilo altın, damada 6 milyon TL takıldı
- Yavuz Bingöl 8 kişinin katıldığı konserini iptal etti
- Nusret Gökçe'den Dünya Kupası itirafı!
- DEVA'dan 'ortak grup' modeline ret
- Komşuda kritik seçim: Miçotakis önde bitirdi
- Moskova'ya 200 km yaklaşan isyancıların asıl hedefi ne?
- Rus televizyonu Wagner isyanı sırasında havyar belgeseli