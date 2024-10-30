Quentin Tarantino'dan övgü: 'Hayatımda gördüğüm en iyi performanslardan biri...'

Yayınlanma: 30.10.2024 - 21:06

Güncelleme: 30.10.2024 - 21:06

Ünlü yönetmen Quentin Tarantino, Joaquin Phoenix'in başrolde olduğu "Joker: Folie à Deux" hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tarantino, gişede beklenen başarıyı yakalayamayan ve izleyiciyi ikiye bölen film için övgüler yağdırdı. Tarantino, Phoenix'in performansını "hayatımda gördüğüm en iyi performanslardan biri" olarak tanımladı ve Todd Phillips'in bu cesur ve sıra dışı devam filmiyle çizgi roman dünyasına meydan okuduğunu ifade etti.

“BEKLENTİMİN ÖTESİNDE BİR FİLM”

Tarantino, ilk izlenimlerinin ötesinde "Joker: Folie à Deux"ye kendini kaptırdığını belirtti: “Müzikal sahneler o kadar etkileyiciydi ki kendimi şarkıların sıradanlığını bile beğenirken buldum.”

“TODD PHILLIPS ADETA JOKER GİBİ YÖNETMİŞ”

Tarantino, Todd Phillips'i “Joker gibi” bir yönetmen olarak tanımladı. Tarantino, Phillips'in cesur bir tavır sergilediğini ve çizgi roman hayranlarına, film izleyicilerine ve hatta Hollywood'a “sistemle alay eden” bir mesaj verdiğini vurguladı.

Ayrıca, Tarantino'nun 2019 yapımı ilk "Joker" filmiyle ilgili değerlendirmesinde, Phoenix’in talk show sahnesini “bu yüzyılda yapılmış en iyi sahnelerden biri” olarak nitelendirmesi dikkat çekti. Tarantino, tüm filmin bu sahne için değerli olduğunu belirterek, Phillips’in radikal yaklaşımına saygı duyduğunu dile getirdi.