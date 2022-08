Red Bull sokak dansı yarışmasında ilk finalistler belli oldu

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 15:39

İzleyicinin oylarıyla kazananın belirlendiği Red Bull Dance Your Style yarışmasının Türkiye finali 10 Eylül’de Ankara’da Seğmenler Parkı’nda gerçekleşecek. Kadın ve erkek dansçıların birlikte yarışacağı Red Bull Dance Your Style Finali’nde en iyi olan isim ise Güney Afrika’da düzenlenecek Red Bull Dance Your Style 2022 Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil edecek.

YARIŞMAYA KATILACAK ÖZEL DAVETLİLER YANİ WİLD CARD SAHİPLERİ BELLİ OLDU

Elemelerde deneyimli jüri tarafından seçilecek 16 dansçı Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali’nde Türkiye’nin en iyisi olmak için mücadele verirken finale doğrudan katılacak özel davetliler yani Wild Card sahipleri belli oldu. Aydan Uysal, Berk Can Ceylan, Çağkan “Akuma Kin” Atılgan ve Oğuzhan “Liz Ozz” Üçüncü, Wild Card sahibi olarak yarışmada performans sergileme hakkı kazandı.

"DANS BU DÜNYADA VAR OLMANIN EN ÖZEL HALİ"

Wild Card sahibi isimler kendilerinden ve dans ile ilişkilerinden de bahsetti. Aydan Uysal konuyla ilgili, “Bedenime ve ruhuma en iyi gelen şey dans. Dans ederken kendimi müziğe bırakıp tüm duygularımı ortaya koyuyorum. Tamamıyla ben oluyorum. 20 senedir dans ediyorum, eğitmenlik yapıyorum ve en sevdiğim şey tüm tecrübelerimi, bilgilerimi herkesle paylaşmak, aynı zamanda herkesten bir şeyler öğrenmek” dedi.

Berk Can Ceylan ise “Dans bu dünyada var olmanın en özel hâli. Dansı, hareketle ifade etme, ilham alma-verme ve bir sanat icra etme olarak görüyorum. Dansa sokak danslarıyla başlayıp çağdaş dans üzerine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde akademik eğitim alarak devam ettim. Şu anda Devlet Sanatçısı olarak Modern Dans Topluluğu’nda dans ediyorum” şeklinde konuştu.

Çağkan “Akuma Kin” Atılgan, “2008 yılından beri dans hayatının içindeyim ve dans hayatımı şekillendirdi. Şimdi bunu size göstermek istiyorum” derken Oğuzhan “Lil’ Ozz” Üçüncü ise “Dansın yeri hayatımda çok önemli bir yerde. Dans olmasaydı ben olmazdım. 11 senedir profesyonel olarak dans ediyorum. 7 senedir eğitmenlik ve koreograflık yapıyorum. Öğrenmenin yaşı yoktur; hala hip hop ve tüm alt stillerinde kendimi geliştirmeye devam ediyorum” diye konuştu.