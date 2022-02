Romantik komedi: Marry Me!

11 Şubat 2022 Cuma, 04:00

Şeker şurup bir film, akıllı bir proje! 14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken romantik komedi. Amerikan film endüstrisinin kafası bu işlere iyi çalışır. Filmin içinde gişede iş yapacak ne istersen var: Önce bir star: Jennifer Lopez! 1991’den beri sahnede, sinemada, her yerde olan bu latin güzeli kadın, sesi, şarkıları ve seksi danslarıyla asla modası geçmeden çalışıyor. Hatta şimdilerde eski sevgilisi Ben Affleck ile yeniden barışıp kameraların önünde yaşadıkları aşkla, tam da romantik ikon oldular. Zaten Jennifer aslında filmde de biraz kendini oynuyor, ünlü bir şarkıcıyı. Adı Kat, filmin yönetmeninin adı da Kat. Filmin adı ve tema şarkısı “Marry Me / Evlen Benimle!” akıllarda kalacak, milyonlarca kişinin tam da 14 Şubat’ta sevgilisine söylemek için ihtiyaç duyduğu parça.

SAHNEDE OLANLAR...

Jennifer, yani Kat ve sevgilisi bir başka latin şarkıcı, gerçekte de Kolombiyalı oyuncu, şarkıcı Maluma, Kazanova ruhlu Sebastian rolünde. İki ünlü şarkıcı, birbirlerine âşık olmuşlar ve Sebastian, Kat’e “Evlen Benimle” şarkısını yazmış, düet yapmışlar, parça milyonlarca kişi tarafından beğenilerek hit olmuş. Sebastian bununla yetinmemiş, düğünü de şova dönüştürmek istiyor. Her şey ticari. Büyük bir konser verecekleri şovun içinde evlenecekler. Kat, muhteşem bir gelinlik giyecek, düğüne binlerce kişi eşlik ederken, (konser de paralı tabii!) TV kanalları da yayımlayacak. Yeni evliler sonra balayına çıkacak. Kat, bu şamataya çok taraftar değil ama oyunun bir parçası olmayı kabul ediyor, evine kamyonlarla evlilik hediyeleri taşınırken her yerde kameralar! Kat gelinliğini giyip sahneye çıkıyor ama internete bomba gibi bir görüntü düşüyor, Sebastian, Kat’in asistanıyla öpüşüyor! Kat, bunu sahnede şarkısını söylemeden hemen önce öğreniyor. Aklında deli sorular. Karşısında alkış kıyamet binlerce kişi ve oraya sırf kızı ve arkadaşının ısrarıyla gelmiş, elinde niye tuttuğunu bilmediği bir “Marry Me” pankartı, kendi halinde bir matematik öğretmeni: Owen Wilson. Sebastian’ın tam tersi, biri beyaz, biri siyah, her anlamda. Sakin, cep telefonu bile uyduruk, ama yakışıklı ve gerçek. Sebastian gibi her hareketi şov değil, samimi. Adam gibi adam.

İNTİKAM...

Sonra ne mi oluyor? Aldatılan kadın inanılmaz bir intikam alıyor. Gerçek hayatta değil, ancak masallarda olabilecek şeyler. Ama seyretmesi hoş oluyor. Jennifer çok güzel. Şarkılar, danslar, lüks ve yanı sıra sıradan normal hayat süren bir öğretmen. Dedim ya, şeker şurup bir Amerikan dream, siniriniz geçiyor, pamuk gibi oluyorsunuz! Elektrik faturası acısına, yatmayan zamlı maaş hüsranına iyi geliyor! 112 dakikalık film, 23 milyon dolara mal olmuş, çok da yeni ve bütün dünyada aynı anda vizyonda.