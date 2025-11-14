Rutkay Aziz: 'Arkadaşlarım, başkanlar bir hücrede yaşarken ben niye mutlu olayım?'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.11.2025 14:31:00
Kültür Servisi
Ankara Film Festivali’nde onur ödülü alan usta sanatçı Rutkay Aziz, “Mutsuz bir ülkede niye mutlu olayım? Eşim, dostum, arkadaşlarım, başkanlar bir hücrede yaşarken ben niye mutlu olayım?” dedi.

Bu yıl 36’ncısı düzenlenen Ankara Film Festivali’nde onur ödülleri usta oyuncular Rutkay Aziz ve Zuhal Olcay’a verildi.

Devlet Tiyatroları Şinasi Sahnesi’nde düzenlenen ödül törenine damga vuranlardan biri Rutkay Aziz'in ödül konuşması oldu.

Rutkay Aziz konuşmasında şu ifadeleri kullandı: 

“Her ne kadar kimse bizden ilerici devrimci tiyatro yapmamızı istemiyorsa da biz inatla yapıyoruz. Soruyorlar bana, size de sormuşlardır: Mutlu musun? Değilim. Mutsuz bir ülkede ben niye mutlu olayım ki? Eşim, dostum, arkadaşlarım, dostlarım, başkanlar bir hücrede yaşarken; mutsuzluğun, talihsizliğin egemen olduğu koşullarda ben neden mutlu olayım? Mutlu olmamın nedeni yok, en başta. Ama bir şey var: Umutluyum. Niye umutluyum biliyor musunuz? Bir ustamın söylediği gibi, kadınlar katılmaksızın gerçek bir kitle hareketi olamaz. Bizim kadınlarımız, gençlerimiz, insanımız bu demokrasi ve barış mücadelesinde ‘biz de varız’ diye seslerini çıkarıyorlar. Bunun için ben umutluyum. İnsanda en son umut ölür ama bizim umudumuz ölmeyecek."

 

 

