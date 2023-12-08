Şairler İstanbul’da buluşuyor

Yayınlanma: 08.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.12.2023 - 04:00

“Poesium İstanbul 2. Uluslararası Şiir Forumu”nda Türkiye’nin önemli şairlerinin yanı sıra ABD, Hindistan, İran, İspanya, İtalya, Lübnan ve Yunanistan’dan şairler yer alıyor.

Çeşitli ülkelerden farklı dil ve kuşaklardan önde gelen şairlerle Türkiye’nin önemli şairlerini buluşturan uluslararası şiir forumu “poesium”un ilki 1991 yılında düzenlenmişti.

KATILAN 33 ŞAİR

Şiir festivali 32 yıl aradan sonra Cumhuriyetin yeni yüzyılında farklı dillerden ve kuşaklardan şairler; gazetemiz yazarı Ataol Behramoğlu, Abdo Wazen, Adnan Özer, Ahmet Bozkurt, Ahmet Telli, Baki Ayhan T., Betül Dünder, Carolyn Forché, Cevat Çapan, Deniz Durukan, Enis Batur, Gonca Özmen, Gökçenur Ç., Gülce Başer, Gülseli İnal, Haydar Ergülen, Hayriye Ünal, Hemant Divate, Hilmi Yavuz, Lale Müldür, Mehmet Özkan Şüküran, Milo de Angelis, Murathan Mungan, Nilay Özer, Orhan Alkaya, Ömer Erdem, Pelin Özer, Phoebe Giannisi, Rosa Jamali, Seyyidhan Kömürcü, Tuğrul Tanyol, Vural Bahadır Bayrıl, Yolanda Castañoile’i ağırlayacak. “Poesium İstanbul 2. Uluslararası Şiir Forumu”, 10 Aralık Pazar günü saat 20.30’da Metrohan’da gerçekleşecek Mehmet Güreli konseriyle sona erecek.

Dört gün boyunca sürecek forumunda “Dünya Yoldayken Şiir Nereye”, “Cumhuriyetin 100 Yıllık Şiiri”, “2000 Sonrası Şiir, Fanzin, Yapay Zekâ, Şiirin Geleceği”, “Şiirde Feminist Dalga” ve “Şiirde Yeni Olanaklar” konularında oturumlar, şair söyleşileri ve şiir okumaları gerçekleşecek. Şiir ve şiirin dâhil olduğu her şeyin konuşulacağı, tartışılacağı ve değerlendirileceği “Poesium İstanbul 2. Uluslararası Şiir Forumu”nun her oturumunda İngilizce-Türkçe, ilgili oturumlarında da İtalyanca simultane tercüme yapılacak. Forumun ücretsiz biletleri İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin edilebilir.