Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri'nde 9 genç sanatçıya altın ödül

Yayınlanma: 17.11.2023 - 19:49

Güncelleme: 17.11.2023 - 19:49

Sabancı Vakfı, genç sanatçıları desteklemek amacıyla düzenlediği Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri'ni 30. yılında takdim etti. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin Resim, Heykel ve Geleneksel Türk Sanatları bölümlerinden dereceyle mezun olan 9 öğrenci, bu özel ödüle layık görüldü. Ödül töreninde öğrencilere toplamda 240 Cumhuriyet altını verildi.

Resim bölümünden Melike Kucur, Berrin Cirit, Utku Eroğlu; Heykel bölümünden Elif Ece Alarcin, Lara Yurtseven, Ufuk Aydın; Geleneksel Türk Sanatları bölümünden Zeynep Apaydın, Eren Kurt, Elif Zaim, ödüllerini Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan ve Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan'ın elinden aldı.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan, sanatın aileleri için bir miras olduğunu belirterek, dedesi Sakıp Sabancı'nın yıllarca biriktirdiği eserlerin sadece bir koleksiyon değil aynı zamanda bir vizyon olduğunu ifade etti. Tapan, Sakıp Sabancı'nın vizyonunun evlerini müze haline getirilerek topluma kazandırıldığını söyledi.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tapan, 30 yılda verilen ödüller sayesinde 300'e yakın genç sanatçının dünyaya açılma fırsatı bulduğuna dikkat çekti. Ödülün bir kaynak, bir ilham, bir başlangıç noktası olduğunu belirten Tapan, zaman zaman can suyu olduğunu ifade etti.