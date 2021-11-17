Samsun Devlet Opera ve Balesi ‘Karışık Hisler’ balesini sahneleyecek
Bale, Samsun AKM Aydın Gün Sahnesi’nde 20 ve 22 Kasım 2021 akşamları izleyici ile buluşacak.
Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach, Erim Ardal gibi bestecilerin müziklerinden yola çıkılarak koreografileri gerçekleştirilmiş dört farklı eserin kolajından oluşan bale eseri “Karışık Hisler” 20 ve 22 Kasım 2021 akşamları Samsun AKM Aydın Gün Sahnesi’nde izleyici ile buluşacak.
Tan Sağtürk’ün koreografisini gerçekleştirdiği “Amor Stella’s” adlı eser de seyirci ile buluşacak. Mehmet Balkan’ın koreografisi ile sahnelenecek “Deja Vu” ve “Black and White” geçen eylül ayında Samsun’da ilk defa sahnelenmişti, koreografisi Zeynep Bengier’e ait olan “Sayha” ise tekrar seyirci ile buluşacak.
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