Sanat güncesi

Yayınlanma: 11.12.2023 - 11:23

Güncelleme: 11.12.2023 - 11:23

Tiyatro







Ankara DT “Annapurna”



Annapurna, Sharr White'ın dokunaklı hikayesi N. Beyhan Karadağ'ın çevirisiyle izleyicilerle buluşacak. İlham Yazar'ın yönetmenliğinde sahnelenen oyun, Emma ve Ulysses'in yıllar önce ayrıldıktan sonra, zamanın hızına yetişemeyen duygularla ve geride kalan sorularla yüzleşmelerini anlatıyor. Bu iki karakter, yirmi yıl sonra tekrar bir araya gelme şansı bulacaklar. Berna Konur ve Levent Şenbay'ın performanslarıyla izleyiciyi etkilemeye hazırlanan "Annapurna", duygusal bir yolculuğa davet ediyor. Zamanla şekillenen, derinleşen duygular ve geçmişin izlerini sürdüren karakterler, seyirciyi büyüleyici bir atmosferin içine çekecek. Bu etkileyici tiyatro oyunu, 13, 14 ve 16 Aralık tarihlerinde saat 20.00'de İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi'nde sahnelenecek. İzleyiciler, bu tarihleri not alarak duygusal ve düşündürücü bir tiyatro deneyimine davetlidir. "Annapurna", soruların cevap bulmaya çalıştığı, duygusal bir buluşmaya ev sahipliği yapacak.

Trabzon DT “Yalancı”



Carlo Goldoni'nin klasik eseri "Yalancı", Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda sahneleniyor. Tarık Levendoğlu'nun çevirisi ve Levent Suner'in yönetmenliğiyle izleyiciyle buluşan bu oyun, Commedia dell’Arte ve Orta Oyunu geleneğini harmanlayarak sahneye taşınıyor. Oyun, paranın en geçerli "değer" olduğu bir dünyada, ilişkilerin ve aşkların bile paraya bağlı olduğu bir sistemde geçiyor. Carlo Goldoni'nin eserinde, hayatın beklenmedik bir biçimde yalanın içine nasıl girebileceğini keşfeden karakterlerin hikayesi anlatılıyor. "Yalancı", ince buluşlarla dolu, izleyiciyi düşündüren ve eğlendiren bir atmosfer sunuyor. Oyun, 14, 15 ve 16 Aralık tarihlerinde saat 20.00'de Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde sahnelenecek. Bu keyifli tiyatro eserini izlemek için tarihleri not almayı unutmayın. "Yalancı", sahnelediği dünya algısı ve sihirli anlarıyla seyirciyi etkilemeye hazır. Hadi dans edelim ve birlikte bu unutulmaz deneyimi yaşayalım!

İzmir DT “Radyo-yu Hümayun”

Özlem Lale Şahin'in kaleminden çıkan "Radyo-yu Hümayun", İzmir Devlet Tiyatrosu'nda seyirciyle buluşuyor. Levent Ulukut'un yönetmenliğinde sahnelenen oyun, 1910 İstanbul'unda geçiyor. Hayrünnisa ve Hayri, gözden düşerek paşalıktan edilmiş, ancak babalarının konağında kalfaları Efser ile birlikte yaşamaya devam ediyorlar. Hayri, hatır minnete rağmen sarayda Alman mühendislerle birlikte çalışan bir mühendistir. Ancak kendisini kontrol edemeyerek bir gün Alman mühendislerden birini döver ve işten kovulur. Tanburi Mehmet Bey, Hayrünnisa'ya aşık olan bir müzisyen olarak bu durumu öğrenir. Avrupa'dan radyo projesiyle dönen biraderi Kenan'ı tanıtarak, radyo icat ederek zengin olma hayali kurarlar. Ancak işin içinde para sorunu vardır. Radyonun icadı için gereken parayı tefeci kız Moşe'den temin eden beş kafadar, parayı kaptırarak Pera batakhanelerinde sahneye çıkmak zorunda kalırlar. Ancak kader onlara yardım eder ve sonunda aşk kazanır. "Radyo-yu Hümayun", 13, 14, 15 ve 16 Aralık tarihlerinde saat 20.00'de Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak. Bu tarihleri not alarak unutulmaz bir tarihî aşk hikayesine tanıklık etmeye davetlisiniz.

Konser



CSO Ada Ankara/Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası



Ankara'nın müzik sahnesinde heyecan verici bir etkinlik sizi bekliyor! Besteci Paul Hindemith’in tavsiyesi üzerine Türkiye'ye davet edilen Alman müzik insanı Dr. Ernst Praetorius'un 1935-1946 yılları arasında Riyaset-i Cumhur Filarmoni Orkestrası Birinci Şefi olarak hizmet ettiği döneme ait "1941–Ankara" başlıklı senfonisi, yıllar sonra keşfedilmiş ve dünya standartlarında bir edisyon olarak hazırlanmıştır. Bu özel eserin ilk seslendirilişi, 13 Aralık 2023 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası tarafından gerçekleştirilecektir. Brucknervari bir yapıya sahip olan bu büyük çaplı eser, CSO ADA ANKARA Ana Salon'da saat 20.00'de müzikseverlerle buluşacak. Başkemancı Burcu Zorlu ve şef Burak Tüzün yönetiminde, Ankara'nın müzikseverlerini tarihi bir anı paylaşmaya davet ediyoruz. Bu eşsiz konser, Türkiye'nin müzik tarihinde unutulmaz bir yer edinecek. 13 Aralık Çarşamba akşamını bu müzik ziyafeti ile taçlandırmak için biletlerinizi şimdiden temin etmeyi unutmayın. "1941–Ankara" senfonisinin ilk seslendirilişi, müzikseverleri duygusal bir yolculuğa çıkaracak.

CSO Ada Ankara/ Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası- Soyoung Yoon



Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 15 Aralık'ta muazzam bir konserle müzikseverleri buluşturacak. CSO Müzik Direktörü Şef Cemi'i Can Deliorman yönetiminde gerçekleşecek konserde, ilk olarak Romantik Dönem'in ünlü Alman bestecisi Johannes Brahms'ın Re Majör tonundaki Keman Konçertosu sahnelenecek. Bu özel eseri, dünya çapında tanınan Güney Koreli keman virtüözü Soyoung Yoon yorumlayacak. Yoon, büyük keman yarışmalarının birincilikleriyle adını duyurmuş, dünya genelinde saygı gören bir sanatçı olarak dikkat çekiyor. Konserin ikinci bölümünde ise Türk bestecilerinden günümüz çağdaş bestecilerine kadar geniş bir repertuar sunulacak. Ferit Tüzün'ün Çayda Çıra Bale Süiti, Ulvi Cemal Erkin'in Senfonik Bölümü ve Ahmed Adnan Saygun'un Ayin Raksı gibi önemli eserlerle Türk müziğinin zengin mirası sahneye taşınacak. Ayrıca, müzik yolculuğu çağdaş besteciler Kamran İnce'nin Kızılötesi ve Mahir Cetiz'in Uyurgezer adlı eserleriyle devam edecek. Bu çağdaş eserler, Ankara'dan ABD'ye uzanan bir müzik yolculuğuna davet ediyor. CSO Ada Ankara Ana Salon'da 15 Aralık Cuma akşamı saat 20.00'de gerçekleşecek bu özel konseri kaçırmayın. Türk müziğinin köklü geçmişi ile çağdaş bestelerin buluştuğu bu müzikal şölen, unutulmaz bir deneyim sunacak.





Sergi







Krişna Sanat Merkezi / Ankara







'Her Şeye Rağmen' - Nadire Özbek

Sanatseverlerin dört gözle beklediği bir etkinlik daha! Nadire Özbek'in "Her Şeye Rağmen" adlı resim sergisi, 15 Aralık 2023 tarihinde saat 18.00'de Krişna Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek olan açılış etkinliği ile başlıyor. Sergi, 15 Ocak 2024 tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Nadire Özbek'in eserleri, yaşantıların izlerini, lekeleri ve renkleri ruhun derinliklerinden tuvale taşıyarak özgün bir ifade sunuyor. Sanatçı, resimlerinde kadın figürlerini merkeze alarak onların yaşam mücadelesini, güçlü duruşlarını ve içsel zenginliklerini yansıtıyor. Kediler, ağaçlar, tekneler ve deniz gibi semboller, eserlere derinlik ve anlam katıyor. Bu sergi, Nadire Özbek'in lirik düzlemdeki çağdaş dilini ve sıcak-soğuk renk değerlerinin uyumunu izleyiciyle buluşturuyor. Eserleri, yaşamın acımasızlığını ve güzelliklerini bir araya getirerek izleyenlere duygusal bir deneyim sunuyor. Sanatçı, kadının çok yönlü zekasını, zarafetini ve direncini resimlerinde başarıyla ifade ediyor, bu sergisiyle izleyicileri sanatın büyülü dünyasına davet ediyor. Serginin açılış etkinliği, 15 Aralık 2023 tarihinde saat 18.00'de Krişna Sanat Merkezi'nde düzenlenecek. Sergi, 15 Ocak 2024 tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak. Tüm sanatseverler, bu özel etkinlikte sanatın büyülü atmosferini birlikte deneyimlemeye davetlidir.





Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi/ Ankara







'Arada' - Serdar Gülsöken



Serdar Gülsöken'in benzersiz sanat anlayışı ve özgün çalışmaları, "Arada" adlı sergiyle Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sergileniyor. Bu sergi, sanatçının denizin derinliklerinden ağacın gözünden bakarak yarattığı eserlerle dolu. Her bir eserin öyküsü, reçine ağacının izini takip eden sanatçının bakış açısını ve dokunuşunu yansıtıyor. Gülsöken, her çalışmasına ağaçların özgün dokusuna ve rengine yakından bakarak başlıyor. Zeytin kökleri, palmiye dalları, uzaktan gönderilen gizemli ağaçlar; hepsi atölyesinin akışına dahil oluyor. "Arada" sergisi, ağacın köklerinin suya değdiği yerde biçimleniyor. Sergide, bazen kutuların içinde, bazen deniz canlılarının duvarlara asılı imgelerinde bu teması gözlemleyebilirsiniz. Sanatçının marangoz zanaatkarlığını aşan hayal gücü, deniz ve kara arasında, doğanın ve insanın etkileşiminde bir arada bulunuyor. Bu benzersiz sergi, 16 Aralık 2023 ile 01 Ocak 2024 tarihleri arasında Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde, Abidin Dino Sergi Salonu'nda ziyaretçilere açık olacak. Serdar Gülsöken'in eserlerindeki "Arada" temasını keşfetmek ve sanatın büyülü dünyasına yolculuk yapmak için bu tarihleri not almayı unutmayın.





Kitap







Vegan Devrimi ve Hayvan Özgürlüğü/Zülal Kalkandelen

Dünya, gün geçtikçe yükselen şiddet ve zulümle sarsılıyor. Bu sorunların en acı yüzlerinden biri, insanlar arasındaki güç savaşı ve hayvanlara yönelik şiddet. Zülal Kalkandelen, yaşadığı dönemi belgelemek amacıyla kaleme aldığı kitabında bu önemli konuya cesurca dikkat çekiyor. "Yaşam Hakkı İhlallerine Karşı Dur!" adlı kitabında, Kalkandelen insanların ve hayvanların yaşam haklarının hala ciddi bir şekilde ihlal edildiğine dikkat çekiyor. 21. yüzyılda devam eden insan şiddeti ve hayvanlara uygulanan zulmü konu alan kitabı, toplumda farkındalık yaratmayı hedefliyor. Kalkandelen, insanlar arasındaki iktidar ve para hırsının doğaya ve hayvanlara olan olumsuz etkilerini sorguluyor. Kitabında, bu çarpıklığın toplumun bir parçası olarak kabul edilmesine karşı çıkarak, insanlığın bu konuda daha bilinçli olması gerektiğine vurgu yapıyor. Zorbalığın ve güçlülerin zayıfları ezdiği bir ortamın, insanlar arasında olduğu gibi hayvanlar arasında da var olduğunu belirtiyor. "Yaşam Hakkını Koru!" çağrısı yapan kitap, insanların ve hayvanların yaşamlarını şiddet ve sömürüden arındırarak sürdürme haklarını savunuyor. Kalkandelen, 21. yüzyılda yaşanan bu çarpıklığın ancak yaşam hakkının dokunulmaz kılınmasıyla aşılacağına inanıyor. Kitap, geçmişin ışığında şekillenen bir geleceğe doğru adımlar atmak isteyen okurları, insan ve hayvan hakları konusunda düşünmeye ve harekete geçmeye çağırıyor. Bu etkileyici kitap, okurlarını insan haklarına ve hayvan haklarına duyarlı olmaya davet ederken, yaşam hakkının her canlı için kutsal olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.