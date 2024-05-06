Sanat tutkunlarına müjde: İstanbul'da sanat dolu bir hafta...

Bu hafta İstanbul birçok tiyatro, konser ve sergiye ev sahipliği yapacak.

AA
Yayınlanma: 06.05.2024 - 23:08
Sanat tutkunlarına müjde: İstanbul'da sanat dolu bir hafta...
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İstanbul, bu hafta zengin bir etkinlik programıyla sanatseverleri ağırlayacak. İşte bu haftanın öne çıkan etkinlikleri...

TİYATRO GÖSTERİLERİ

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda "Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı", "Babamın Kelimeleriyle", "Oyuncu" (Ben-Feuerbach), "Bir Ruhun Hikayesi", "Meraklısı için Öyle Bir Hikaye", "Bence Katil Öldürdü" oyunları sahnelenecek. Ayrıca "Küçük Korku Dükkanı" müzikali ve "Çöp Canavarı" çocuk oyunu da izleyicilerle buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nda "Kedi", "Şafakta Buluş Benimle", "Hayvanat Bahçesi Öyküsü", "Yarın ya da Yarın", "İkinci Perdenin Başı", "Diktat", "Biri, Hiçbiri, Binlercesi" ve "İkinci Perdenin Başı" oyunları sahnelenecek.

Atatürk Kültür Merkezi'nde "Hayrola Karyola" ve "Bella Figura" oyunları sergilenecek. Zeytinburnu Kültür Sanat'ta ise "Çalışkan Karıncalar" çocuk tiyatrosu gösterilecek.

KONSERLER

AKM'de Levent Yüksel'in "30. Yıl Senfonik Konseri" ve İDOB'un "Stabat Mater" konseri gerçekleşecek. Ayrıca "İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri Gala Konseri" ve "Les Femmes En Pantolon" konserleri de müzikseverlerle buluşacak.

Zorlu PSM'de "Üç Yıldız, Bir Prömiyer" konseri gerçekleşecek. CRR Konser Salonu'nda ise "Henri Texier Trio", "CRR Türk Müziği Topluluğu" ve "Gabor Tarkövi" konserleri düzenlenecek. Zeytinburnu Belediyesi ise "Nağmedar: Enstrümantal Hicaz ve Nihavend Eserler" konserine ev sahipliği yapacak.

SERGİLER

Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde "Gılaf-ı Reyya: Osmanlı'dan Günümüze Koku Şişeleri" sergisi ziyaret edilebilecek.

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi'nde "Yazan-Çizen Latif Demirci" sergisi, sanatçının eserleri ve çizgi karakterlerin maceralarını kronolojik ve tematik bir düzen içinde sunacak.

Macar Kültür Merkezi'nde, Macar sinemasının 120 yılını anlatan "Geniş Açı" sergisi görülebilecek.


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