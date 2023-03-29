Sanatçı POLVO’nun ilk kişisel sergisi BBprojecTT’te görülebilir: ‘Toplumun da bariyerleri var’

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 04:00

Eserleri daha önce İstanbul’un yanı sıra Art Miami kapsamında Context Art Miami’de ve Londra’da çeşitli galerilerde sergilenen çağdaş sanatçı POLVO’nun ilk kişisel heykel sergisi “Why So?”, BBprojecTT’in Teşvikiye’de bulunan butik galerisinde 1 Nisan’a dek ziyaret edilebilir. POLVO’nun “popart” türünden eserleri toplumsal olarak kanıksanmış cinsiyet rollerine gönderme yapıyor. Sanatçı kendisi de “Ben toplumun atfettiği değerleri sorgulamak zorunda hissediyorum kendimi. Bu din de ahlak da cinsiyet de kariyer hırsı da olabilir” diyor. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler’den mezun sanatçı, 20 sene reklamcılık yapmış. Toplumsal cinsiyet rolleri her zaman derdi olmuş.

CİNSİYET ROLLERİ...

Sanatçının BBprojecTT’teki eserleri de tamamen toplumun “bariyerlerinden” yola çıkıyor. “Bariyer” serisinin iki öğesi var, biri muz biri elma, yani biri erkek biri kadın. “Toplumun en görünür bariyeri bana kalırsa cinsiyet ve cinsiyet rolleri” diyen sanatçı, “Onu saklayamıyorsunuz. Hiç tanımadığınız bir insan hakkında bile bilgi sahibisiniz. Sokakta görmek bile yetiyor. Ben bu işlerimde toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ve toplumun birey üzerindeki aynılaştırma çabalarına gönderme yaptım. Muzlar kendi formunda, ondan bir şey kaybetmiyor. Ama muzun alışılagelmiş ölçeğinden daha büyük. Şimdi erkeklik ya da maçoluk kültürü de aynı şekilde. Ne kadar köpürtülürse, ne kadar büyütülürse o kadar anlamlı ve kıymetli bir hale geliyor, ‘Vaay, ne kadar delikanlı adam, adam gibi adam’ gibi... Muzların referansı o” ifadelerini kullanıyor. Elmalarsa alışılagelmiş formlarından farklı, biçim olarak daha şehvetli ve kadın bedenine atıfta bulunuyor. Elma ve muzların bir kısmı arkasındaki çinilere dayanıyor. Kadının da erkeğin de hikâyesini anlatırken tanıdık çini desenleri toplumu yansıtıyor, toplumun birey üzerindeki arzularına... Eserler toplumun baskıcı taraflarına bir başkaldırı niteliğinde, renkli ve eğlenceli.

SON GÜNLER

Aykırılığın kucaklandığı toplumlar yaratılarak insanın özgürleşmesine katkı sağlamayı hedefleyen sanatçı, sembolik heykelleriyle bizleri uykumuzdan uyandırmaya devam ediyor. Sergi, 1 Nisan’a dek randevuyla ziyaret edilebilir.

Ziyaret için 0533 591 70 15 numaralı telefondan rezervasyon yaptırılabilir.



