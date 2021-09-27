Sanatta bu hafta

27 Eylül 2021 Pazartesi, 04:00

AKBANK SANAT’TA ‘BALKON’

Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Akbank Sanat işbirliğiyle düzenlenen Akbank 39’uncu Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması sonuçlandı. Seçilen eserlerin yer aldığı sergi 20 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.

Çağdaş sanat alanındaki gelişmeleri teşvik etmek ve genç sanatçılara destek olmak amacıyla düzenlenen sergide, jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda yaklaşık 600 başvuru arasından 21 sanatçının 20 eseri sergide yer almaya hak kazandı.

Akbank Sanat’taki sergide eserleri yer alan sanatçılar arasında ise Aslıhan Uruş, Ayşe Coşkun, Ayşe Gözde Çöklü, Ayşegül Yapar, Büşra Çeğil, Ece Kibaroğlu, Egemen Tuncer, Hacer Kıroğlu, Emin Berk, Hüseyin Demirbaş, İsmail Onur Gönüllü, Ömer Faruk Muslu, Özgün Şahin, Sarya Nurcan Kaya, Seda Kayatepe, Songül Berda Özdemir, Şafak Kocaoğlu, Şener Yılmaz Aslan, Şevval Konyalı, Şükrü Aslan ve Ümran Hümayun bulunuyor.

ANKARA’DA GÜZ KONSERLERİ

Bu yıl ilk kez açık hava konserlerine ev sahipliği yapan, Ankara’nın en yeni salonu Atılım Üniversitesi Amfi Tiyatrosu’nda yapılacak konserler serisi binlerce müzikseveri ağırlayacak. 29 Eylül’de rock müziğin sevilen gruplarından Duman, 30 Eylül’de Anadolu’nun sevilen türkülerini kendine has tarzıyla yorumlayan başarılı grup Barabar Ankaralılarla buluşacak.



BİR ‘KALP’ HİKÂYESİ



Craft Tiyatro’nun oyunu “Kalp” 80’li yıllarda sadece eşcinsellerde görüldüğü iddia edilen bir salgının yarattığı korkuyu, dayanışmayı ve ötekileştirmeyi anlatıyor. Herkes tarafından heteroseksüellerde de görüldüğü bilinirken korkunun büyümemesi için karantina benzeri hayata sürüklenen, baskı gören ve yalnızlığa itilen Ned, Emma ve Bruce’un hikayesine tanık olmak için bugün ve yarın saat 20.30’da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde tiyatroseverlere buluşacak.



DOĞU İLE BATI ARASINDAKİ İLK BÜYÜK SAVAŞ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, Euripides’in yazdığı, Ari Çokona’nın çevirdiği, Serdar Biliş’in yönettiği İfigenya adlı oyunu seyirciyle buluşturuyor. Oyun, 29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında saat 20.30’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde sahnelenecek.

Doğu ile Batı arasındaki ilk büyük savaş: Akha ordusu, Truva seferine çıkmak üzeredir. Birleşik ordu donanmasının sıkıştığı limandan kurtulup harekete geçebilmesi için rüzgâra ihtiyacı vardır. Başkomutan Agamemnon, Artemis’in kutsal geyiklerinden birini öldürdüğü için tanrıça da onun rüzgârını kesmiş ve herkesi bu limana hapsetmiştir. Doksan dokuz kralın ordusu hastalıktan kırılırken, öfkeyle bekleyen askerlerin gözü Agamemnon’dadır. Başkomutanın sadece kendisi ve makamı değil, başta ailesi olmak üzere, tüm ülke tehlikededir. Agamemnon’un yapabileceği tek bir şey kalmıştır: En değerli varlığı olan kızı Iphigenia’yı tanrılara kurban vermek!..

HALUK LEVENT VE RUS KIZILORDU KOROSU KONSERİ

135 kişilik Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Haluk Levent, 9 Şehir 15 konser ile izleyicilere, Rusça repartuvarın yanında sahne şovları ve Cumhuriyet Marşlarından oluşan unutulmaz bir program sunacak.

Konser, 27-28-29 Eylül’de saat 21.00’de Vadi İstanbul Açık Hava Sahnesi’nde yapılacak. Konserler, sonrasında Ankara’da devam edecek.