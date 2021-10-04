Sanatta bu hafta

04 Ekim 2021 Pazartesi, 04:00

ROMEO VE JULIET’İN TRAJİK ÖYKÜSÜNE MİZAHİ BAKIŞ

Müzikli komedi oyunu “Tarla Kuşuydu Juliet”, 5 Ekim’de saat 20.30’da Trump Sahne’de sahnelenecek.

Engin Alkan’ın hem yönetip hem oynadığı oyunda ayrıca Sevinç Erbulak, Fatih Al ve Mert Şişmanlar rol alıyor.

İntiharın eşiğinden döndükten sonra evlenip bir de çocuk sahibi olan kıdemli aşıklar kimsenin öngöremediği bir hayatı sürdürürler. Bu dünyanın yaratıcısı Shakespeare mezarında ters döner ve olaylara müdahale etmek üzere eve gelir. Romeo ve Juliet’in trajik öyküsüne mizahi bir bakışla yaklaşan yapımda “Aşk nasıl olur da bu hale gelir” sorusuna cevap aranıyor.

YENİ OYUN ‘MOBY DICK’...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Herman Melville’in yazdığı, Sebastian Armesto’nun uyarladığı Zeynep Aksoy’un çevirdiği, Seza Güneş’in yönettiği Moby Dick adlı oyunu seyirciyle buluşturuyor. Oyun, 7-9 Ekim tarihleri arasında Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Genç bir denizci olan Ishmael, dünyayı görmek için Kaptan Ahab’ın balina gemisine yazılır. Balina avcısı Ahab, bir av sırasında tek bacağını kaybettikten sonra ölümüne bir intikam duygusuyla yaşar ve denizlerin en büyük, bilge canlısı beyaz balina Moby Dick’in peşinde okyanuslar geçer. Ishmael, heyecan dolu bu yolculukta, bir balina gemisi kaptanının doğayla olan içgüdüsel savaşının tragedyasına tanık olur.

Oyunda Arda Alpkıray, Berna Demirer, Cem Baza, Deran Özgen, Direnç Dedeoğlu, Elif Verit, Hakan Örge, Pınar Pamuk rol alıyor.

GALERİ DIANI YEDİ YAPITLA CONTEMPORARY ISTANBUL’DA

Ahmet Yeşil, Şükrü Karakuş, Tuba Önder Demircioğlu, Feyzan Alasya, Nilüfer Yıldırım, Engin Beyaz ve Yasemin Keltek’in yapıtları 7-10 Ekim tarihleri arasında 16. Contemporary İstanbul (Galeri Diani’de) sergileyecekler.



CANDAN ERÇETİN VADİ’DE

Candan Erçetin 7 Ekim’de saat 21.00’de Turkcell Vadi’de müzikseverlerle buluşacak.

Erçetin, hayranları için sevilen şarkılarını seslendirecek.

‘STILETTO’ 5 EKİM’DE ALTIN PORTAKAL’DA GÖSTERİLECEK

Can Merdan Doğan’ın yazıp yönettiği, yapımcılığını Erkan Taşkıran’ın üstlendiği “Stiletto”, Londra ve Antalya film festivallerinden sonra Güney Kore’nin başkenti Seul şehrinde düzenlenen 19. GwangHwaMun Kısa Film Festivali’ne de seçildi.

Güney Kore’nin ilk ve en büyük kısa film festivali olan ve bu yıl 14-19 Ekim tarihlerinde 19.’su gerçekleşecek GwangHwaMun’un Uluslararası Yarışması’nda gösterilecek film, Asya prömiyerini yapacağı festivalde Büyük Ödül için yarışacak.

“Stiletto” seyirciyle ilk kez 5 Ekim Salı akşamı 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde buluşurken, uluslararası prömiyerini de 6-17 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 65. BFI Londra Film Festivali’nde yapacak.

Arzuları ve toplum değerleri arasında seçim yapmaya zorlanan taksi şoförü Hasan’ın yaşadıklarını anlatan kara komedi türündeki filmde, Murat Kılıç ve Nihal Yalçın başrolleri paylaşıyor.