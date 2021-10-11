Sanatta bu hafta

11 Ekim 2021 Pazartesi, 04:00

TURHAN SELÇUK SERGİSİ AÇILDI

Milas Belediyesi tarafından bu yıl 11.’si düzenlenen Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması’nda ödül kazanan ve gösterime değer bulunan eserlerin yer aldığı 11. Turhan Selçuk Karikatür Sergisi 15 Ekim’e kadar görülebilir.

Jüri koltuğunda, Muhammet Tokat, Ruhan Selçuk, gazetemiz çizeri Kamil Masaracı, İzel Rozental, Ohannes Şaşkal, Tayfun Akgül, Zeynep Özatalay, Muhammet Bakır, Agnes Lanchon ve Mehmet Nergiz yer aldı.

TEN ÜZERİNDEN SERGİ

Fotoğraf sanatçısı Serhat Akavcı’nın “Ecdysis” başlığını taşıyan sergisi 14 Ekim-13 Kasım tarihleri arasında Labirent Sanat’ta ziyaret edilebilecek.

Akavcı’nın ilk kişisel sergisi olan “Ecdysis” sanatçının, bireyin psikolojik dönüşümü ile eklembacaklıların kabuklarını değiştirdikleri dönemde yaşadıkları biyolojik metamorfoz arasında paralellik kurduğu fotoğraflarından oluşuyor.

İBBŞT’DE OYUNLAR...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları’nda, bu hafta, 13-16 Ekim tarihleri arasında, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde “Tatlı Kaçık”, Fatih Reşat Nuri Güntekin Sahnesi’nde “Yaftalı Tabut”, Sadabad Sahnesi’nde “Geçit”, Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde ise “Moby Dick” oyunları saat 20.30’da sahnelenecek.



‘ŞEHİR-ORMAN’, YİNE SAHNEDE....

İDOB “Modern Dans Topluluğu İstanbul” tarafından sahnelenen “Şehir Orman” 13 ve 17 Ekim’de Fulya Sanat’ta (SSKSM) sahnelenecek.

Şehir-Orman, koreograf Beyhan Murphy tarafından, Orman Kitabı (Jungle Book) adlı kitabın özgün modern dans drama şeklinde sahneye uyarlandı.