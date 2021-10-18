Sanatta bu hafta

18 Ekim 2021 Pazartesi, 04:00

TİYATRO İYİ GELİR...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları’nda, bu hafta program kapsamında 20-24 Ekim arasında, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde “Tatlı Kaçık”, Fatih Reşat Nuri Güntekin Sahnesi’nde “Çın Sabahta”, Sadabad Sahnesi’nde “Veba”, Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde ise “Hayat Der Gülümse” oyunları izlenebilecek.

Aynı tarihlerde “12. Gece” oyunu Ümraniye Sahnesi’nde, “Matruşka” oyunu Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde, “Hastalık Hastası” Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi’nde, “İfigenya” Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde, “Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin” ve “Kimse Öyle Şeyleri Konuşmuyor Artık” oyunları ise Kadıköy Gazhane Müze’de sahnelenecek. Oyunlar saat 20.30’da sahnelenecek.

DEVLET TİYATROSU’NDA BU HAFTA



İstanbul Devlet Tiyatrosu 19- 24 Ekim arasında “Dört Mevsim" oyununu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de, “Bir Picasso” oyununu ise Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de tiyatroseverlerle buluşturacak.

Yazar İskender Pala'nın kaleme aldığı “Gazale (Uzun Gece)” oyunu 19-22 Ekim arasında Üsküdar Tekel Sahnesi'nde, “Meraklısı İçin Öyle Bir Hikâye” oyunu ise Garibaldi Salon'da izleyicilerin beğenisine sunulacak. Başrollerinde Suna Keskin ve Melek Baykal'ın yer aldığı “Ahududu” oyunu 21 Ekim, İstanbul Meydan Sahnesi'nin “Hayat Kime Güzel?” oyunu 22 Ekim, Nilgün Belgün'ün hayat hikâyesinden ve anılarından yola çıkarak sahnelediği “Nilgün Belgün'le Aşk ve Komedi” isimli müzikli danslı gösterisi de 24 Ekim'de Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak. Oyunlar pazar saat 15.00'te, hafta içi ise saat 20.30'da sahnelenecek.

‘UYUYAN GÜZEL’ YİNE SAHNEDE

İstanbul Devlet Opera ve Balesi de 19 ve 20 Ekim'de saat 20.30'da “Uyuyan Güzel” balesiyle Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sahnelenecek.



HOLLANDA KRALİYET CONCERTGEBOUW ORKESTRASI TÜRKİYE’DE



Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentli sanatseverleri Hollanda’nın en prestijli orkestralarından olan Hollanda Kraliyet Concertgebouw Orkestrası üyelerinden oluşan ‘Concertgebouw Oda Orkestrası’ ile buluşturacak. Hollanda Büyükelçiliği’nin katkılarıyla Bilkent Konser Salonu’nda bugün saat 20.00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda konser verecek. Konserde orkestraya ilk kez ödüllü Türk çellist Nil Kocamangil de eşlik edecek.

