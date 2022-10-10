Sanatta bu hafta
Sanatta bu hafta köşesini sizin için hazırladık.
ZANKOUL’UN ÇALIŞMALARI DİKKAT ÇEKİYOR
Lübnanlı sanatçı Lara Zankoul hem fotoğrafları hem de NFT çalışmaları ile dikkat çekiyor. Fotoğrafları aracılığıyla günlük insan davranışlarını ve sorunlarını yakalayan Zankoul izleyicileri, fotoğraflara ve ardındaki hikâyelere ilişkin kendi yorumlarını katmaya davet ediyor.
Sanatçının eserleri sadece kavramsal kimlikleriyle değil zamansızlıklarıyla da öne çıkıyor. Ayrıca çalışmaları anları belgelemeye değil onları yaratmaya odaklanıyor.
KLASİK MÜZİK YENİDEN
Bu sonbahar Boğaziçi Üniversitesi’nde, Tekfen ile klasik müzik yeniden buluşuyor. 12 Ekim’de saat 20.00’de sezon açılış konseri ile başlayacak sezonda Tekfen Filarmoni müzisyenlerinden oluşan farklı oda müziği toplulukları, sonbahar dönemi boyunca Albert Long Hall’da Barok dönemden modern döneme birçok bestecinin eserlerine yer vereceği bir repertuvarla dinleyicisi ile buluşacak.
İKLİM KRİZİNE DİKKAT!
Kalyon Kültür, doğa ve sanat ilişkisine odaklanan sergi serisinin ikinci ayağı, “İnsan Eli Değmiş” başlıklı grup sergisini ağırlıyor. 17 Aralık’a kadar Nişantaşı Taş Konak’ta ziyaret edilebilecek serginin küratörlüğünü Ceren ve Irmak Arkman üstleniyor. Serinin ilk sergisi Flora’nın ardından gelen İnsan Eli Değmiş sergisi, iklim krizine dikkat çekerek insanların doğa üzerindeki etkilerine odaklanıyor. 17. İstanbul Bienali’ne paralel gerçekleşen “İnsan Eli Değmiş”de, Evan Roth, Félix Luque & Iñigo Bilbao, François Quévillon, Kevin Cooley, Persijn Broersen & Margit Lukács, Sabrina Ratté ve Volkan Kızıltunç’un eserleri görülebiliyor. Luque, biriken otomobil enkazlarını geleceğe yönelik arkeolojik kalıntılar olarak gösterdiği JunkYard III (Araba Mezarlığı III) başlıklı 20 dakikalık video yerleştirmesiyle sergide yer alıyor.
‘HAMLET’ YİNE SAHNEDE...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, William Shakespeare’in yazdığı, Sabahattin Eyüboğlu’nun çevirdiği, Engin Alkan’ın yönettiği Hamlet’i seyirciyle buluşturuyor. Oyun, 12-15 Ekim’de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde sahnelenecek.
Usta yönetmen Engin Alkan, Shakespeare’in dünya klasikleri arasında haklı bir yere sahip bu oyununu, farklı bir yorumla seyirciyle buluşturuyor. Yaşam ve ölüm arasında, iktidar ve intikam arasında, düşüncesi ile eylemi arasında insanın tüm zamanlara özgü çelişkilerini sahneye taşıyan, tiyatro tarihinin en ünlü eseri Hamlet, Engin Alkan’ın rejisinde çağdaş bir okumayla şimdiki zamandan bakılan çarpıcı bir hatırlamaya dönüşüyor.
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