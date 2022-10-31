Sanatta bu hafta

31 Ekim 2022 Pazartesi, 04:00

‘Çağdaş Sanat ve Küratörlük’

Akbank Sanat ve Açık Diyalog İstanbul işbirliğiyle bu yıl dördüncü kez düzenlenecek ve 7 ay sürecek olan “Çağdaş Sanat ve Küratörlük” programı Aralık 2022’de başlıyor. Başvuru için son tarih 15 Kasım olarak açıklandı.

Program kapsamında; küratörlük nedir, küratör kimdir, küratörlüğün kısa tarihçesi, sanat kuramları, çağdaş sanat tarihine bir bakış, estetik, sanat ve globalizasyon, kültür politikaları gibi seminerler düzenlenecek.

Kukla Yapım Atölyesi

26. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında İKSV Alt Kat işbirliğiyle 16-20 yaş arasındaki gençlere yönelik Kukla Yapım Atölyesi: İstanbul’un Hayvanlarını Dinliyorum, yarın saat 17.00’de İKSV Alt Kat’ta düzenleniyor. Kuklacı ve oyuncu Sibel Altan’ın yürütücülüğünü üstlendiği atölyede, “İstanbul’da yaşamış ya da görülmüş hayvanlar” temasından yola çıkarak oluşturulan tasarımlar farklı kukla yapım teknikleriyle hayat buluyor.