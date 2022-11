Sanatta bu hafta

14 Kasım 2022 Pazartesi, 04:00

Matsuyama’nın iki büyük eseri...

Japon sanatçı Tomokazu Matsuyama’nın iki büyük ölçekli işi “Nirvana Tropicana” ve “United We Stand Divided”, İKSV’nin davetiyle, 17. İstanbul Bienali’ne paralel etkinlikler kapsamında sergileniyor. Kamusal eserler, Dirimart, Kahve Dünyası Yanköşe Sanat Platformu ve Galataport İstanbul işbirliğiyle izleyiciyle buluşuyor.

Matsuyama, “He Sits She Reads” (2021) başlıklı heykelini Yanköşe için büyük bir yerleştirme olarak yeniden hayal etti. Sanatçı bu işiyle, İstanbul’a dair algısını, yeni nesillerin kimliklerinin çoğaldığı bir anla kesişen toplumsal cinsiyet ve kültür göstergelerine bakarak ifade ediyor.

17 metre uzunluğundaki United We Stand Divided, (Omuz Omuza Bölünmüşüz) Doğu ile Batı’yı sembolize eden, eski çiçek motifleriyle süslü, sarmaş dolaş iki figürü betimliyor.

‘Yüzler ve Gizler’

Av. Ulaş Değirmenci Koleksiyonu’ndan özel bir seçki, 16 Kasım-10 Şubat tarihleri arasında CerModern’de sanatseverlerle buluşuyor. “Yüzler ve Gizler” başlıklı serginin küratörlüğünü Dilek Karaaziz Şener üstleniyor. Modern ve çağdaş sanat eserlerini bir araya getiren resim koleksiyon seçkisinde, sanatçılar Abidin Dino, Adnan Turani, Alaettin Aksoy, Avni Arbaş, Burhan Doğançay, Burhan Uygur, Cihat Burak, Devrim Erbil, Eren Eyüboğlu, Ergin İnan, Fahrelnissa Zeid, Fikret Mualla, Hakan Gürsoytrak, İbrahim Balaban, Komet, Mehmet Güleryüz, Mevlut Akyıldız, Mustafa Ata, Naile Akıncı, Nedim Günsur, Neş’e Erdok, Neşet Günal, Nuri Abaç, Nuri İyem, Nurullah Berk, Orhan Peker, Oya Zaim Katoğlu, Ömer Kaleşi, Ömer Uluç, Özdemir Altan, Selma Gürbüz, Şadan Bezeyiş, Şükriye Dikmen, Turan Erol, Turgut Zaim ve Yüksel Arslan’ın eserleri yer alıyor.

Filmmor Kadın Filmleri...

Bu yıl 20’nci yaşını kutlayan Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali sinemaseverler ile buluşuyor. 5 Kasım’da başlayarak 18 Aralık’a kadar sürecek olan festival kapsamında 23 ülkeden 38 film çevrimiçi olarak izleyici ile buluşacak.

Yersiz Yurtsuz bölümü savaşla, düşüncelerinden dolayı tutuklanma riskiyle, zorunlu göçün ve yersiz yurtsuzluğu zorluklarıyla baş etmeye çalışan kadınların hikâyelerini anlatıyor. 19 Kasım’da saat 20.00’de, “Almanya’ya Hoş Mu Geldik?” (Welcomed to Germany), “Bitmemiş Cümleler” (Incomplete Sentences). “Bu Yağmur Asla Durmayacak” ise saat (This Rain Will Never16.00’da Stop) “Filistin’i İşlemek” (Stitching Palestine), adlı film ise “Hayat” (Jiyan), “Hayalet” (Ghostly), “Minimal Hayat” (Small Life), “Yol Boyunca” (Along The Way) filmlerini bu bölümde izlemek mümkün.

Festival boyunca tüm gösterim ve etkinlikler filmmoronline.org’a üye olarak ve her program için ön kayıt yaptırarak Türkçe altyazı ve çeviri seçenekleri ile ücretsiz izlenebilecek.

Çocuklar için atölyeler

İstanbul Oyuncak Müzesi ara yıl tatilinde çocuklar için atölye ve etkinlikler düzenliyor.

- 13 Kasım

Tahta Oyuncak Boyama Atölyesi

13.00-18.00

- 15 Kasım

“Bir Bavul Masal” Çocuklar için Tiyatro Oyunu

13.00-13.45

- 15 Kasım

Tahta Oyuncak Boyama Atölyesi

13.00-18.00

- 16 Kasım

“Bremen Mızıkacıları Mutfakta” Çocuklar İçin Tiyatro Oyunu

13.00-13.45

- 16 Kasım

Tahta Oyuncak Boyma Atölyesi

15.00-18.00

- 17 Kasım

“Kırmızı Burnun Yolculuğu” Çocuklar için İngilizce Tiyatro

13.00-13.30

- 17 Kasım

Tahta Oyuncak Boyama Atölyesi

13.00-18.00

- 17 Kasım

“Kırmızı Burnun Yolculuğu” Çocuklar için İngilizce Tiyatro

15.00-15.30

- 18 Kasım

Karagöz’ün Diş Ağrısı Gölge Oyunu

13.00-13.45

- 18 Kasım

Tahta Oyuncak Boyama Atölyesi

13.00-18.00

- 18 Kasım

Karagöz’ün Diş Ağrısı Gölge Oyunu

15.00-15.45

- 19 Kasım

“Kırmızı Burnun Yolculuğu” Çocuklar için İngilizce Tiyatro

13.00-13.30