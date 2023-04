Saplantılı bir aşk

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 09:31

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 09:38

Ünlü Rus besteci Pyotr İlyiç Çaykovski’nin yaşam öyküsü Igor Talankine (1969), Ken Russell (The Music Lovers/1971) tarafından sinemaya uyarlandı. Petrov Grip Oldu, Leto’nun yönetmeni Kirill Serebrennikov Çaykovski’nin Karısı’nda besteciyi değil onun unutulan karısı Antonina Miliukova’yı anlatıyor.

Kompozitörü büyük bir tutkuyla seven genç kadın onunla tanışabilmek için Moskova Konservatuarı’na girer. Hakkındaki eşcinsellik dedikodularına son vermek için Antonina ile evlenen Pyotr pişman olup ayrılmak ister. Bu zehirli, eziyet verici ilişkide Pyotr karısını ezer, aşağılar, ondan kurtulmak ister, hüsrana uğrayan, körleşen Antonina gerçeği kabul etmeyip bu imkânsız ilişkiyi saplantı haline getirir.

19. yüzyılda Rusya’daki olayları, kadınların toplumdaki yerini anlatan yönetmen Alexander Poznanski’nin Tchaikovski: The Quest for the Inner Man ile Valeri Sokolov’un Antonina Çaykovskaya: Unutulmuş Bir Yaşam kitaplarından esinlendi.

Kocalarının kimliklerine kayıt edilen kadınlar oy kullanamazlar, babalarının, erkek kardeşlerinin, eşlerinin sözlerini dinlerler. Antonina o denli umutsuzluğa kapılır ki kendi gibi basit insanlarla olması gerektiğini, dâhilerle baş edemediğini düşünür. Yönetmen çok karanlık bir Rusya portresi betimler, kilise, din toplumu güdümler, insanlar yoksul, açtır, kolera salgını vardır, eşcinsellik yasaktır.

GÜNÜMÜZE GÖNDERMELER

Danil Orlov’un müziği olağanüstüdür. Muhteşem plonjeler, uzun plan sekanslar, mum ışığı kalitesinde yarı aydınlık planlar, sepya ve sisli kadrajlar görüntü yönetmeni Vladislav Opelyants’a ait. Alyona Mikhailova Antonina rolünde çok başarılı.

Rusya’da eğitim gören Amerikalı aktör Odin Lund Biron’un (Pyotr) Rusçası mükemmel. Gerçeklikle düşsellik, acımasızlıkla erotizm arasında gezinen dram Rusya’daki homofobiyi eleştirerek günümüz Rusya’sına Putin’in LGBT propagandasını yasaklayan yasayı onayladığına dair gönderme yapar. Putin karşıtı, hapis cezası alan Serebrennikov Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısından sonra Berlin’e yerleşti.

İNSANLARIN KURBANI AYI

Pitch Perfect 2, Charlie’s Angels filmlerini yöneten oyuncu Elizabeth Banks 1985’te Georgia ulusal parkında yaşanan, bir ayının havadan atılan kokain paketlerini yiyip insanlara saldırmasını 1980’lerde moda olan B tipi film türünde kara komedi olarak aktarıyor.

Uçaktan atılan 75 kilo kokainin bir kısmını yutan dişi ayı çıldırıp insanlara saldırır. Ronald Reagan dönemi Amerika’sını alegorik bir şekilde eleştiren bu kanlı (gore) kara komedi sıradan insanların sıra dışı olaylarlarla karşılaşmasına gönderme yapıyor. Okulu asan iki ergen, onları arayan bir anne, Norveçli dağcılar, paramedikler, gençler çetesi, uyuşturucu kaçakçıları , yerel dedektif, korucu, hayvan aktivisti kokain yutan ayıyla karşılaşınca komik, eğlenceli, bol kanlı bir serüven başlar.

DOĞAYI SÖMÜREN İNSAN

Filmin ana karakteri kara ayının masumiyeti insanlar tarafından bozulunca doğayı sürekli sömüren insanlığın kurbanı olur. Yerküreyi mahvetmeyi sürdüren insana doğa unutulmaz bir ders verir. Keri Russell, O’Shea Jackson Jr, Christian Convery, Margo Martindale, 2022’de yaşamını yitiren Ray Liotta’nın oynadığı Cocaine Bear (Çıldırmış Ayı) gösterime girdi.