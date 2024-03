Selanik Festivali olaylı başladı

Yayınlanma: 15.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.03.2024 - 10:32

21 yaşındaki iki trans birey kentin en kalabalık meydanı Aristotelous’ta gençler tarafından saldırıya uğradı. 25 kişiden oluşan çeteden 21 kişi polis tarafından tutuklandı.

Genç çifti takip eden çete bir süre sonra trans bireylerin üstüne şişe atmaya başladı. En yakın lokantaya sığınmak zorunda kalan çift çevik kuvvet gelene kadar burada bekledi. Olay yarışma bölümündeki Babis Makridis’in dünya prömiyerini yapacağı Unclickable filminin gösterimi öncesi yaşandı.

Makridis ile ekibi Olympion sinema merkezine ancak polis korumasında girebildiler. Çevik kuvvetle protestocular arasında kalan konuklar zor anlar yaşadı. Bir polis yüzüne darbe aldı. Şiddet dolu saldırıyı duyan LGBTİ+ aktivistleri, kadın grupları antifaşist ve öğrenci örgütleri yerel halk (4 bin kişi) toplanarak sokaklarda yürüdüler, slogan attılar, şarkı söylediler, gökkuşağı renkli bayraklar salladılar.

Selanik kenti nefrete karşı birleşti, dayanıştı. Festivalin “Citizen Queer” adlı özel gösterim bölümünde 25 film yer alıyor. A Matter of Life and Death, Be Like Others, Dorothy Arzner: Pioneer, Queer, Feminist, Flee, Looking for Langston, The Celluloid Closet, Ziggy Stardust and the Spiders from Mars gibi önemli belgeseller gösterimde.

Yunan yönetmen Panayotis Evangelidis’e de Altın İskender Onur Ödülü verilecek. Festival öfke, nefret, tiksintiyle yapılan şiddet eylemini kınadı. “Homofobik, transfobik, ırkçı, ayrımcı, faşist her türlü şiddete karşıyız. Her zaman hoşgörü, kapsayıcılık, onama, görünürlükten yanayız” açıklamasını yaptı.

Selanik Belediye Başkanı Stelios Angeloudis: “Selanik, Doğu ile Batı arasında yer alan tarihi bir kavşaktır. Kültür ve demokrasinin göstergesi onamadır, kabuldür. Kentte çeşitliliğe her zaman, saygı duyulur, ırkçı davranışlar kabul edilemez” dedi.

Aynı cinsiyetten evliliği kabul eden, yasalaştıran Yunanistan ilk Ortodoks Hıristiyan ülke oldu. Bu yeni yasayla Yunan toplumunun nasıl yüzleşeceği önümüzdeki yıllarda daha çok anlaşılacak. Homoseksüellik, lezbiyenlik ilk çağlardan, Antik Yunan’dan beri var. 21. yüzyıldayız, güya uygar (!) bir dünyada yaşıyoruz.

İNSAN BEDENİNİN ÖZERKLİĞİ

Elina Psykou’nun Stray Bodies filmi kürtajı, ötanaziyi, bedeni, ölümü tartışıyor. Robin hamiledir ama çocuğunu doğurmak istemez. Bebeği olmasını çok isteyen Katerina’nın spermleri yeterli değildir, IVF (suni döllenme) ile bebek yapmak ister.

Tüm bedeni felçli Bayan Duvivier sürekli ağlıyordur, yaşamak ona acı veriyordur, artık huzur içinde ölmek istiyordur. Belgesel beden özerkliğini araştırırken Avrupa’da yaşayan bu kadınların yolculuk edebilmelerini, iş bulup çalışmalarını, serbestçe tüketmelerini fakat arzuladıkları gibi yaşayıp ölemediklerini gerçekçi, etkileyici bir anlatımla vurguluyor.

Pskyou’nun belgeseli için seçtiği hamile Meryem Ana afişi aşırı sağ görüşlü Altın Şafak Partisi, aşırı sağcılar, köktendinciler, fanatikler tarafından protesto edildi.

Dünya prömiyeri öncesinde Olympion sinema merkezinin önünü yine protestocular sarmıştı. Yunan çevik kuvveti sabahtan olağanüstü önlemler aldığı ve gösterim öncesi salonu kontrol ettiği için herhangi bir şiddet olayı yaşanmadı.