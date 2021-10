Selanik’te sinema şenliği

29 Ekim 2021 Cuma, 12:05

4-14 Kasım tarihleri arasında Yunanistan’ın ikinci büyük kenti Selanik’te yapılacak olan 62.Selanik Uluslararası Film Festivali’nde 197 ulusal ve uluslararası yapım izleyiciyle buluşacak. Bağımsız sinemanın en iyi örnekleri hem sinema salonlarında hem de çevrimiçi olarak sinemaseverlere sunulacak. İzleyici filmleri kentin en iyi sinema salonları Olympion, Pavlos Zannas, limandaki Frida Lippa, Tonia Marketaki, John Cassavetes, Stavros Tornes ve Makedonikon’da seyredebilecek, aynı zamanda 144 filme de çevrimiçi platformda ulaşabilecek.

Festival, Uluslararası Yarışma, Yarışma dışı, Meet the Neighbors ile Film Forward yarışma bölümlerinden, Özel Gösterimler, Yunan Filmleri, First Run, Crossing Borders, A Second Viewing, Dinos Katsourides’e Saygı, Drama Kısa Film Festivali’nin Ödüllü Filmleri, Motherland I See You, Binka Zhelyazkova’ya Saygı, Focus on Editing, Loukia Alavanou’ya Saygı, Balkanlar’a Bakış, Round Midnight, Yeni Ufuklar, Another Take, Next Gen adlı bölümlerden oluşuyor.

La Règle du Jeu

JEAN RENOIR’IN LA RÈGLE DU JEU’SÜ (OYUNUN KURALI)

Jean Renoir’ın 1939 tarihli unutulmaz klasiği tüm zamanların en iyi filmlerinden biri olan La Règle du Jeu’sü (Oyunun Kuralı), etkinliğin bu yılki rehberi oldu. Çağımızın politika, sosyal, estetik, sinemasal gibi önemli sorunlarını yeniden düşünmek ve incelemek için Oyunun Kuralı temel alındı. 2.Dünya Savaşı’ndan hemen önce gösterime giren filminde Jean Renoir, tüm sosyal sınıfların çöküşünü ve ahlaki batışını gözler önüne sermişti. Süresi 113 dakika olan film 85 dakikaya indirilmiş, gişede bir bomba etkisi yaratmış, gençler üstünde olumsuz etki yaratıyor bahanesiyle Fransız hükümeti tarafından yasaklanmıştı. Renoir, benzersiz yönetim yenilikleriyle, sürekli devinim içindeki kamera hareketleriyle, mekan-zaman sürekliliğiyle, karakterlerin karmaşık yapısıyla , sıradışı durumlar ve koşullarla, komik ile trajedi arasındaki dengeyi çok iyi kurmuştu.

La Règle du Jeu

“Kayıtsız şartsız zamansız, özellikle yaşadığımız bu eşik zamanlarda, sermaye dünyasının gittikçe güçlendiği bu çağda, Jean Renoir’ın başyapıtı yeni bir çağa en kısa zamanda adım atmamızı destekleyen bir başyapıt. Film, biz insanlara oyunun kuralının saniyede değişebildiğini yeniden hatırlatıyor. Bu değişimin ne denli önemli olduğunu vurguluyor, altını çiziyor” diyor festivalin sanatsal yönetmeni Orestis Andreadakis.

La Règle du Jeu

Oyunun Kuralı’den serbestçe esinlenen on Yunanlı görsel sanatçının özgün çalışmaları etkinlik süresince sergilenecek.

Clara Sola

ULUSLARARASI YARIŞMA

Uluslararası Yarışma’da Altın İskender (10.000 Avro) ve Gümüş İskender (5.000 Avro) ödülleri için ilk ve ikinci filmlerini çeken yönetmenlerin filmleri yarışacak.

Moon, 66 Questions

Uluslararası Yarışma’da yer alan filmler, Pilgrims (Laurynas Bareisa/Litvanya), Clara Sola (Nathalie Alvarez Mesen/ İsveç-Kosta Rika-Belçika-Almanya), What Do We See When We Look at the Sky? (Alexandre Koberidze/ Gürcistan-Almanya), Softie (Samuel Theis/ Fransa), Moneyboys (C.B.Yi / Avusturya-Fransa-Tayvan-Belçika), Mother Lode (Matteo Tortone/ Fransa-İtalya-İsviçre), White Building (Kavich Neang/ Kamboçya-Fransa-Çin-Katar), Silent Land (Aga Woszczynska/ Polonya-İtalya-Çek Cumhuriyeti), True Things (Harry Wootliff/ İngiltere), The Box (Lorenzo Vigas/ Meksika-ABD), The Rust (Juan Sebastian Mesa/ Kolombiya-Fransa), Holy Emy (Araceli Lemos/ Yunanistan- Fransa-ABD), Moon, 66 Questions (Jacqueline Lentzou/ Yunanistan), Pack of Sheep’ten (Dimitris Kanellopoulos/ Yunanistan-Sırbistan-Arnavutluk) oluşuyor.

Anadolu Leoparı

BALKANLAR’A BAKIŞ’TA İKİ TÜRK FİLMİ

Emre Kayış’ın yönettiği, Türkiye-Polonya-Almanya-Danimarka ortak yapımı Anadolu Leoparı ile Barış Sarhan’ın yönettiği, Türk yapımı Cemil Şov, etkinliğin en eski bölümlerinden Balkanlara Bakış’ta gösterilecek.

Cemil Şov

YUNAN FİLMLERİ

Festivalde 2021 yılına ait 34 uzun metraj ve 15 kısa metraj izleyicinin beğenisine sunulacak.

.dog

What Did You Do in the War, Thanassi? (Dinos Katsourides), Doxobus (Fotos Labrinos), Uluslararası Yarışma’da yer alan Holy Emy (Araceli Lemos), Moon, 66 Questions (Jacqueline Lentzou), Pack of Sheep (Dimitris Kanellopoulos), Meet the Neighbours yarışma bölümündeki .dog (Yianna Americanou), 18 (Vassilis Douvlis), The Man with the Answers (Stelios Kammitsis), Film Forward yarışmalı bölümünde gösterilen Magnetic Fields (Giorgos Goussis), ORFEAS2021 ( FYTA), The Timekeepers of Eternity (Aristotelis Maragkos), Motherland, I See You: The 20 th Century of Grrek Cinema programda yer alan Yunan filmleri.

Pack of Sheep

AÇILIŞ FİLMİ : L’EVENEMENT

78. Venedik Uluslararası Film Festivali’nde büyük ödül Altın Aslan’ı alan L’Evénement, 4 Kasım’da yapılacak açılış töreninde gösterilecek. Annie Ernaux’nun kitabından uyarladığı filminde yönetmen Audrey Diwan, 23 yaşındaki edebiyat öğrencisi Anne’ın yaşamına odaklanıyor. 1960’ların başında Fransa’da yaşayan Anne, yetenekli, umut vaad eden bir genç kızdır. Hayatın tadını çıkarmaya çalışan Anne hamile olduğunu anlar. Kürtajın yasak olduğu ülkede ikileme düşen Anne planlarından tümüyle vazgeçecek ya da alternatf bir çözüm bulacaktır.

Happening

FESTİVALİN AFİŞİ VE FRAGMANLAR

62. Selanik Uluslararası Film Festivali’nin afişini ressam ve multimedya sanatçısı Konstantin Kakanias yaptı. Kısa tanıtım filmlerini, fragmanları ise Cannes, Uluslararası Eleştirmenler Haftası’nın ödüllü yönetmeni Manolis Mavris çekti.