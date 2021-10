Seren Kohen Ojalvo: 'Genç sanatçıları desteklemeye devam edeceğiz'

25 Ekim 2021 Pazartesi, 12:46

Bu yıl 9. kez düzenlenen Mamut Art Project yeni mekanı Yapı Kredi bomontiada’da başladı. Mamut’u ve Türkiye’deki genç sanatı projenin kurucusu Seren Kohen Ojalvo ile konuştuk.



Mamut Art Project bugün genç sanatçılara alan açan, imkan sunan az sayıda platformdan biri. Nasıl başladı her şey, biraz anlatır mısınız?

Bu alanda çalışmak istediğimi üniversitenin ilk senesinde Floransa’da okumaya başladığım sırada anladım. Derste incelediğimiz ve okuduğumuz dünyanın en muhteşem eserlerini 15 dakikalık mesafe ile gidip karşımda görme fırsatım vardı. Asıl hayatımın o senesinde sanata hayranlık duymanın ne demek olduğunu anladım, bir kişiye hissettirebileceklerini ve katabileceklerinin farkına vardım. Eğitimimi tamamlayıp Türkiye’ye döndükten sonra sanatçıları ve sanat eserlerini nasıl daha fazla insana ulaştırabiliriz sorusu üzerine düşünmeye başladım.

6 ay boyunca bu alanda tanıdığım, ulaşabildiğim herkesle konuştum ve fikir aldım. Tüm bunları aklımdaki konsept ile birleştirdikten sonra genç, bağımsız sanatçıların katılımlarıyla giderek büyüyen bir aile, onlara yolun başında ve sonrasında destek olmayı, görünürlük kazandırmayı amaçlayan bir kurum yaratmak üzere yolumu çizdim. Sonrası zaten çok hızlı gelişti. Başvurular, seçki, sergi…

Bir yandan da yapmak istediğim, çağdaş sanat dünyasında olan ulaşılmazlık algısını biraz da olsa kırabilmek ve kimsenin soru sormaktan çekinmeyeceği, samimi bir ortam yaratabilmekti.

Devlet çeşitli sanat dallarında belli destekler veriyor ama plastik sanatlarda yok hiç. Mamut olarak bu eksikliği kapatabildiğinizi düşünüyor musunuz, ya da ne kadar kapatabiliyorsunuz?

Mamut olarak bu eksiğin sadece bazı yönlerini kapatabiliyoruz. Bu da sanatçılara ücretsiz yer alabilecekleri bir alan sağlamak ve gerekli iletişim ağını kurabilmek. Ayrıca, bu süreç içerisinde tanıştığımız tüm sanatçılarımıza kariyerleri ve buna paralel bir çok konuda danışmanlık sağlayamaya özen gösteriyoruz. Özellikle eğitim alanındaki eksikleri kapatabilmek çok önemli. Ancak biz bunu, sadece ulaşabildiğimiz sanatçılara ve kendi uzmanlık alanlarımızda sağlayabiliyoruz. Kendi yola çıkış hedeflerimize baktığımızda birçok sanatçımızın kariyer takibini de yaparak, Mamut’un amacına ulaştığını görebiliyoruz.

‘Matangi City’ - Selin Çınar

‘YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI’

Türkiye’nin hemen her bölgesindeki genç sanatçılarla irtibat haldesiniz. Son yıllardaki üretimlerden yola çıkarak hangi gözlemleri yaptığınız sormak istiyorum; sanatın geleceğine dair umudunuz var mı örneğin?

Sanatın geleceğine dair tabi ki ümidimiz var. Sadece bir evrilme sürecinin başladığını ve yeni bir dönemin başladığını görüyoruz. Ama sanat, her dönemde olduğu gibi burada da yerini bulacak ve varolmaya aynı önemle devam edecektir. Özellikle sosyal medya ve teknolojinin gelişmesi, Blockchain teknolojisinin etkileriyle büyük bir değişimin başlangıcındayız.

‘MÜZİK VE FİLM ALANLARINI DAHİL ETMEK İSTİYORDUK’

Bu yıl Dreamscapes adı altında Mamut seçkisi dışında bir sergi daha sergiliyorsunuz? Bize biraz bu seçkiden bahsedebilir misiniz?

Bir süredir müzik ve film alanlarını Mamut’a daha dahil edebilmeyi hayal ediyorduk. HOOD Base ekibinin bu proje fikri ile de bunu hayata geçirebildik. Sergimizin küratörleri HOOD Base ekibi ile ilk olarak, illüstrasyon sanatçılarının, müzikle olan kişisel bağlarından yola çıkan hayali konser afişi projesi “Dream Gigs Illustrated” sayesinde bir araya geldik. Bu kadar değerli sanatçıların böyle bir projede bir araya geliyor olması bizi çok heyecanlandırdı ve Mamut’a özel ne yapılabileceğini düşündük.

‘In the Death Car’ - Burak Beceren

Sergi küratörlerinden bir alıntının burada daha açıklayıcı olacağını düşünüyorum;

“Sizi müzikle örülü, her şeyin mümkün olduğu bir yere çağırıyoruz: "Dreamscapes". Ruhumuzda iz bırakan, bizi bir sonraki güne taşıyan, her anın eşsizliğinin altını çizen müzik bir yer olsaydı, burası olurdu. Dreamscapes, müziğin var ettiği yer. İllüstratörlerin kendi dilleriyle yarattıkları, müziğin görsel dünyasına bir yolculuk…”

28 illüstratörün yer aldığı ve Mamut Art Project’in içerisinde ayrı bir alanda sergilenen eserleri eş zamanlı olarak Mamut internet sitesinden de görebilirsiniz.

Sergide Burak Beceren, Burak Tozkoparan, Bülent Gültek, Can Dağlı, Cins, Cosmicnutz (Selin Türkü Birben), Dilara Akbal, Doğa Can Ertürk, Ece Haskan, Efe Akarca, Erdem Yıldız, Hande Koçhan, Hürkan Alcan, Kübra Su Yıldırım, Mert Tugen, Merve Atılgan, Merve Yiğit, Murat Kalkavan, Ozan Atalay, Selin Çınar, Serçin Çabuk, Somonzi, Tolga Tarhan, Tuğçe Türksoy, Ufuk Barış Mutlu, Uğur Acil, Yiğit Yerlikaya ve Vardal Caniş’in eserleri yer alacak.

Aynı zamanda, mekanda sizleri Dream Gigs Illustrated projesinin devamı olarak bir sürpriz de bekliyor olacak.

‘My Home Is Where My Heart Beats’ - Dilara Akbal

Mamut olarak özellikle disiplinlerarası bir üretimi mi teşvik ediyorsunuz, yoksa zaten sanatın evrildiği yer burası mı?

Sanatçıların üretim sürecine sonradan dahil olan bir kurumuz. Sanatçılar bize gönderdikleri başvurularında hangi alanlardan başvuruyorlarsa o şekilde değerlendiriliyor. Seçildikten sonra ise sergide yer alacak serileri konusunda danışmak istedikleri konularda destek oluyoruz. Özellikle de sunum ile ilgili… Fakat, son senelerde disiplinlerarası çalışmanın arttığını gözlemledik. Bunda teknoloji ile beraber gelen eğitim & öğrenim fırsatlarının, yurt dışının takip edilmesinin çok daha kolay olduğu bir dönemde olmamızın etkileri olduğunu düşünüyoruz.

‘MAMUT FARKLI İŞBİRLİKLERİNE AÇIK’

Mamut Art Project’i önümüzdeki dönemde daha da büyütmek, başka boyutlar eklemek gibi bir düşünceniz var mı?

Her zaman yeniliğe açık bir kurum olduk. Aslında geçmiş senelerde gerçekleştirdiğimiz ve pandemi sebebiyle son 2 senedir yer veremediğimiz yan etkinliklerimizi de (Performans Programı, Çocuk Atölyeleri, Mamut SHOTS Kısa Konuşmaları gibi) tekrar hayata geçirmek istiyoruz. Gittikçe genişleyen ve kapsamı artan bir etkinlik olma fikri bizi hep heyecanlandırıyor.

10. yılımızda ise tüm Mamut sanatçılarını bir araya getirebildiğimiz bir proje hayal ediyoruz. Şu an için birkaç fikir üzerinde yoğunlaştık, netleşince duyuracağız.

Ayrıca, yıllar içinde edindiğimiz deneyimler sayesinde hayata geçirmeye karar verdiğimiz Mamut Limited (Artists’ Editions), sene sonuna kadar izleyicilerimizle buluşacak.

İlk olarak kendi alanlarında önemli işlere imza atmış fotoğraf sanatçılarının çalışmalarına internet sitesi üzerinden erişim sağlayacak olan proje, önümüzdeki aylarda fotoğrafın yanı sıra baskılar ile üç boyutlu çalışmaları da kapsayacak. Limitli edisyon başlığı altında değerlendirilebilecek birçok farklı alanda üretim yapan sanatçılarla çalışmayı planlayan Mamut Limited, ayrıca fiziksel etkinlikler, farklı iş birlikleri ve danışmanlık hizmetlerine de açık olacak.