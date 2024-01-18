Grammy ödüllü Ariana Grande yeni albümünü duyurdu: Eternal Sunshine
Geçen cuma albümünün ilk şarkısını "Yes, And?" yayınlayan Ariana Grande albümünün ismini resmen duyurdu.
İlk albümü "Yours Truly" ile müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan ABD'li şarkıcı Ariana Grande yeni albümünü duyurdu. Eternal Sunshine isimli albüm 8 Mart'ta sinleyicilerle buluşacak.
"7 Rings", "Thank U, Next" ve "Bang Bang" gibi şarkılarla tanınan şarkıcı sosyal medya hesabından yeni albümüne dair görseller paylaştı. 8 Mart'ta müzikseverlerle buluşacak olan albümün ilk şarkısı "Yes, And?" ise geçtiğimiz cuma yayınlanmıştı. Madonna'nın 90'lar estetiğinden ve Paula Abdul'un 1988 tarihli "Cold Hearted" klibinden ilham alan klip büyük ses getirmişti.
Jim Carrey hayranlığıyla bilinen Grande'nin yeni albümünün adının oyuncunun kült filmlerinden "Eternal Sunshine of the Spotless Mind"dan (2004) geldiği düşünülüyor.
Yeni albümün adının açıklandığı aynı gün Jim Carrey'nin 62. doğum günü olması ise bu iddiayı güçlendirdi.
2020'den beri albüm çıkarmayan şarkıcının son albümü "Positions" Billboard listelerinde 1. sıraya yerleşmişti.
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