Sinemacılar 'asıl baharı' bekliyor

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 04:00

Emin Alper’in yönettiği “Kurak Günler” en iyi film, yönetmen, senaryo ve erkek oyuncu başta olmak üzere toplam sekiz ödül kazanarak geceye damga vurdu. “Kerr” filmi yardımcı rolde en iyi kadın oyuncu performansı ve sanat yönetimi ödüllerine uzanırken, “Bergen” filminin oyuncusu Farah Zeynep Abdullah yılın en iyi kadın oyuncusu ödülüne değer bulundu.

SİYAD Ödülleri hem sinemacılar hem de medya için önceki yılın kapanışı hissi yaratıyor. Sinemalarda 2022 yılında vizyona giren filmlerin ödüllendirildiği törende, sene boyunca festivallerde karşılaşan film ekipleri ve gazeteciler son kez geçen senenin kritiğini yapıyor. En son aylar önce görüşen isimler tekrar bir araya gelmiş oluyor. Ardından yeni yılın festival yolculukları başlıyor... Örneğin bu akşam İKSV’nin İstanbul Film Festivali’nin açılacağı gibi.

SUNGU ÇAPAN ANILDI

55. SİYAD Ödülleri de bu duygu ve düşüncelerle önceki gün dağıtıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan SİYAD Başkanı Esin Küçüktepepınar, “Deprem sonrası küçük bir tören yapmak istedik tüm bu acılar yüzünden. Çünkü bir arada olmak iyi geliyor. Tabii acı şeyler yine de oluyor maalesef, dostumuz Sungu Çapan’ı kaybettik” sözleriyle karşıladı törene katılanları.

Törenin sunuculuğunu Cem Davran yaparken esprileriyle salonu kırdı geçirdi.

ONUR VE EMEK

Tuncan Okan Emek Ödülü’ne değer görülen Korhan Yurtsever, “Birileri düşmandır emeğinize, adı sansürdür ama birileri sahip çıkar emeğe ve yoldaş olur, adı SİYAD’dır. Sevgili SİYAD bana yeniden bir film yapma umudu verdiniz” diye konuştu.

Zuhal Olcay’ın Onur Ödülü’nü sunduğu Tevfik Başer “Bu ödül benim için çok önemli çünkü Türkiye’de aldığım ilk ödül olduğu için çok önemli belki de son ödül” derken Suna Selen ise Onur Ödülü’nü Atilla Dorsay’dan almanın kendisin için çok önemli olduğunu ifade etti.

Ahmet Uluçay Umut Ödülü’ne değer görülen Nazlı Elif Durlu, yönettiği “Zuhal” filminin görülmek ve duyulmak istemek üzerine bir yapım olduğunu hatırlatarak “görülmek ve duyulmak isteyen herkese ithaf ediyorum bu ödülü” dedi.

Senaryo, yönetmen ve en iyi film ödülleri için sahneye çıkan Emin Alper ise “Herkesin temennisi bir daha tekrar ediyorum bu bahar gerçekten bir bahar olur” diye konuştu ve ödülü yeni doğan kızına adadı.

Ödül töreni toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

İŞTE TÜM ÖDÜLLER



En İyi Film: Kurak Günler. Yönetmen: Emin Alper (Kurak Günler). Senaryo: Emin Alper (Kurak Günler). Kadın Oyuncu Performansı: Farah Zeynep Abdullah (Bergen). Erkek Oyuncu Performansı: Selahattin Paşalı (Kurak Günler): Yardımcı Kadın Oyuncu Performansı: Jale Arıkan (Kerr). Yardımcı Erkek Oyuncu Performansı: Erol Babaoğlu (Kurak Günler). Görüntü Yönetmeni: Christos Karamanis (Kurak Günler). Müzik: Stefan Will (Kurak Günler). Kurgu: Özcan Vardar-Eytan İpeker (Kurak Günler). Sanat Yönetimi: Natali Yeres (Kerr). Dijital Platformlarda Gösterime Giren En İyi Film: İki Şafak Arasında (Selman Nacar). Uzun Belgesel: Boşlukta (Somnur Vardar). Kısa Belgesel: Her Şey Yolunda (Muhammet Beyazdağ). Kısa Film: Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada (Özgürcan Uzunyaşa). Giovanni Scognamillo Fantastik Film Ödülü: Ev Diye Bir Şey Yok (F. Nur Özkaya). Dijital Platformlarda Gösterime Giren En İyi Yabancı Film: Ayrılma Kararı. Vizyonda Gösterilen En İyi Yabancı Film: Drive My Car.