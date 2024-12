Sundance Film Festivali 2025 yılı programı açıklandı: Kadın yönetmenlerin güçlü katkısı dikkat çekti!

Yayınlanma: 16.12.2024 - 17:35

Güncelleme: 16.12.2024 - 17:35

2025 Sundance Film Festivali, 33 ülkeden 87 filmin yer aldığı etkileyici programıyla bağımsız sinema tutkunlarını bir araya getiriyor. Filmlerin neredeyse yarısı kadın yönetmenlerin imzasını taşıyor. Festivalde Olivia Colman, Benedict Cumberbatch, Jennifer Lopez, Isabelle Huppert, Mark Ruffalo ve Dev Patel gibi ünlü isimlerin yeni yapımları yer alırken, bağımsız sinemanın önde gelen figürlerinin işleri de dikkat çekiyor.

Festival, 23 Ocak - 2 Şubat 2025 tarihleri arasında Utah’ta düzenlenecek. Yarışma bölümleri, kısa film seçkileri, dünya prömiyerleri ve epizodik dizi gösterimleriyle sinemaseverlere zengin bir içerik sunacak. Dünya Sineması Dramatik Yarışma bölümünde Türkiye yapımı The Things You Kill, Ekin Koç, Erkan Kolçak Köstendil, Hazar Ergüçlü ve Ercan Kesal gibi yıldız oyuncularıyla öne çıkıyor.

ULUSAL DRAMATİK YARIŞMA SEÇKİSİ

Atropia – Hailey Gates

Bubble & Squeak – Evan Twohy

Bunnylovr – Katarina Zhu

Love, Brooklyn – Yönetmen: Rachael Abigail Holder, Senarist: Paul Zimmerman

Omaha – Yönetmen: Cole Webley, Senarist: Robert Machoian

Plainclothes – Carmen Emmi

Ricky – Rashad Frett

Sorry, Baby – Eva Victor

Sunfish (& Other Stories on Green Lake) – Sierra Falconer

Twinless – James Sweeney

ULUSAL BELGESEL YARIŞMASI SEÇKİSİ

Andre is an Idiot – Anthony Benna

Life After – Reid Davenport

Marlee Matlin: Not Alone Anymore – Shoshannah Stern

The Perfect Neighbor – Geeta Gandbhir

Predators – David Osit

Seeds – Brittany Shyne

Selena y Los Dinos – Isabel Castro

Speak. – Jennifer Tiexiera, Guy Mossman

Sugar Babies – Rachel Fleit

Third Act – Tadashi Nakamura

DÜNYA SİNEMASI DRAMATİK YARIŞMA SEÇKİSİ

Brides / İngiltere – Nadia Fall

DJ Ahmet / Kuzey Makedonya, Çekya, Sırbistan, Hırvatistan – Georgi M. Unkovski

LUZ / Çin – Flora Lau

Sabar Bonda (Cactus Pears) / Hindistan, İngiltere, Kanada – Rohan Parashuram Kanawade

Sauna / Danimarka – Mathias Broe

Sukkwan Island / Fransa – Vladimir de Fontenay

The Things You Kill / Türkiye, Fransa, Polonya, Kanada – Alireza Khatami

Two Women / Kanada – Chloé Robichaud

The Virgin of Quarry Lake / Arjantin, İspanya, Meksika – Laura Casabé

Where the Wind Comes From / Tunus, Fransa, Katar – Amel Guellaty

DÜNYA SİNEMASI BELGESEL YARIŞMA SEÇKİSİ

2000 Meters to Andriivka / Ukrayna – Mstyslav Chernov

Coexistence, My Ass! / ABD, Fransa – Amber Fares

Cutting Through Rocks / İran, Almanya, ABD, Hollanda, Katar, Şili, Kanada – Sara Khaki, Mohammadreza Eyni

The Dating Game / ABD, İngiltere, Norveç – Violet Du Feng

Endless Cookie / Kanada – Seth Scriver, Peter Scriver

GEN_ / Fransa, İtalya, İsviçre – Gianluca Matarrese

How to Build a Library / Kenya – Maia Lekow, Christopher King

Khartoum / Sudan, İngiltere, Almanya, Katar – Anas Saeed, Rawia Alhag, Ibrahim Snoopy Ahmad, Timeea Mohamed Ahmed, Phil Cox

Mr. Nobody Against Putin / Danimarka, Çekya – David Borenstein

Prime Minister / ABD – Michelle Walshe, Lindsay Utz



KAYNAK: Beyazperde