Sundance Film Festivali 2025 yılı programı açıklandı: Kadın yönetmenlerin güçlü katkısı dikkat çekti!
Sundance Film Festivali, 33 ülkeden 87 filmiyle bağımsız sinemanın sesi olurken, Türkiye yapımı The Things You Kill uluslararası yarışmada dikkat çekiyor.
2025 Sundance Film Festivali, 33 ülkeden 87 filmin yer aldığı etkileyici programıyla bağımsız sinema tutkunlarını bir araya getiriyor. Filmlerin neredeyse yarısı kadın yönetmenlerin imzasını taşıyor. Festivalde Olivia Colman, Benedict Cumberbatch, Jennifer Lopez, Isabelle Huppert, Mark Ruffalo ve Dev Patel gibi ünlü isimlerin yeni yapımları yer alırken, bağımsız sinemanın önde gelen figürlerinin işleri de dikkat çekiyor.
Festival, 23 Ocak - 2 Şubat 2025 tarihleri arasında Utah’ta düzenlenecek. Yarışma bölümleri, kısa film seçkileri, dünya prömiyerleri ve epizodik dizi gösterimleriyle sinemaseverlere zengin bir içerik sunacak. Dünya Sineması Dramatik Yarışma bölümünde Türkiye yapımı The Things You Kill, Ekin Koç, Erkan Kolçak Köstendil, Hazar Ergüçlü ve Ercan Kesal gibi yıldız oyuncularıyla öne çıkıyor.
ULUSAL DRAMATİK YARIŞMA SEÇKİSİ
Atropia – Hailey Gates
Bubble & Squeak – Evan Twohy
Bunnylovr – Katarina Zhu
Love, Brooklyn – Yönetmen: Rachael Abigail Holder, Senarist: Paul Zimmerman
Omaha – Yönetmen: Cole Webley, Senarist: Robert Machoian
Plainclothes – Carmen Emmi
Ricky – Rashad Frett
Sorry, Baby – Eva Victor
Sunfish (& Other Stories on Green Lake) – Sierra Falconer
Twinless – James Sweeney
ULUSAL BELGESEL YARIŞMASI SEÇKİSİ
Andre is an Idiot – Anthony Benna
Life After – Reid Davenport
Marlee Matlin: Not Alone Anymore – Shoshannah Stern
The Perfect Neighbor – Geeta Gandbhir
Predators – David Osit
Seeds – Brittany Shyne
Selena y Los Dinos – Isabel Castro
Speak. – Jennifer Tiexiera, Guy Mossman
Sugar Babies – Rachel Fleit
Third Act – Tadashi Nakamura
DÜNYA SİNEMASI DRAMATİK YARIŞMA SEÇKİSİ
Brides / İngiltere – Nadia Fall
DJ Ahmet / Kuzey Makedonya, Çekya, Sırbistan, Hırvatistan – Georgi M. Unkovski
LUZ / Çin – Flora Lau
Sabar Bonda (Cactus Pears) / Hindistan, İngiltere, Kanada – Rohan Parashuram Kanawade
Sauna / Danimarka – Mathias Broe
Sukkwan Island / Fransa – Vladimir de Fontenay
The Things You Kill / Türkiye, Fransa, Polonya, Kanada – Alireza Khatami
Two Women / Kanada – Chloé Robichaud
The Virgin of Quarry Lake / Arjantin, İspanya, Meksika – Laura Casabé
Where the Wind Comes From / Tunus, Fransa, Katar – Amel Guellaty
DÜNYA SİNEMASI BELGESEL YARIŞMA SEÇKİSİ
2000 Meters to Andriivka / Ukrayna – Mstyslav Chernov
Coexistence, My Ass! / ABD, Fransa – Amber Fares
Cutting Through Rocks / İran, Almanya, ABD, Hollanda, Katar, Şili, Kanada – Sara Khaki, Mohammadreza Eyni
The Dating Game / ABD, İngiltere, Norveç – Violet Du Feng
Endless Cookie / Kanada – Seth Scriver, Peter Scriver
GEN_ / Fransa, İtalya, İsviçre – Gianluca Matarrese
How to Build a Library / Kenya – Maia Lekow, Christopher King
Khartoum / Sudan, İngiltere, Almanya, Katar – Anas Saeed, Rawia Alhag, Ibrahim Snoopy Ahmad, Timeea Mohamed Ahmed, Phil Cox
Mr. Nobody Against Putin / Danimarka, Çekya – David Borenstein
Prime Minister / ABD – Michelle Walshe, Lindsay Utz
KAYNAK: Beyazperde
En Çok Okunan Haberler
-
- Dönmek isteyen gençler için şartını açıkladı
- Salim ve Enes'in sildiği mesajlar ortaya çıktı
- Bir acayip Türkiye hikâyesi
- Beşar Esad'dan ilk açıklama
- CHP'de kritik isme ihraç yolu
- ‘Kartlar bloke edilebilir’ uyarısı!
- CHP'nin ilçe başkanından açıklama!
- Acemoğlu'ndan Türkiye'ye kritik uyarı
- Bilal Erdoğan'dan 'helalleşme' isyanı
- CHP'li 6 belediyenin hesabına bloke konuldu!