Sydney Sweeney ve Amanda Seyfried 'The Housemaid' uyarlamasında başrolde...
Sydney Sweeney ve Amanda Seyfried, "The Housemaid"in başrollerini paylaşacak.
Sydney Sweeney ve Amanda Seyfried, Freida McFadden'ın popüler romanından sinemaya uyarlanan "The Housemaid"in başrollerinde yer alacak. "Bridesmaids" ve "A Simple Favor" filmlerinin yapımcısı Paul Feig, Lionsgate için psikolojik gerilim filmini yönetecek.
Filmde Sweeney, varlıklı Nina (Seyfried) ve Andrew çiftinin hizmetçisi olarak yeni bir başlangıç yapmanın rahatlığını yaşayan, mücadele içindeki genç bir kadın olan Millie'yi canlandıracak. Ancak, "Millie çok geçmeden ailenin sırlarının kendisininkilerden çok daha tehlikeli olduğunu öğrenir."
Senaryoyu Rebecca Sonnenshine uyarlıyor. "Euphoria" ve romantik komedi "Anyone But You" ile tanınan Sweeney ile "Mamma Mia" ve "The Dropout"un yıldızı Seyfried, Alex Young ve McFadden ile birlikte yürütücü yapımcı olarak görev yapacak.
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