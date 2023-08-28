Tan Taşçı kapalı gişe
Tan Taşçı, Bayhan Müzik organizasyonuyla devam eden “Tan Taşçı ve Başkanlar Korosu” turnesi kapsamında geçen gece İzmir Bornova Âşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu’nda sahnedeydi.
Biletleri yaklaşık bir ay önce tükenen İzmir konseri için çok heyecanlı olduğunu dile getiren sanatçı iki saat sahnede kaldı. Seyirciler uzun kuyruklar oluştururken konsere giremeyenler açık havanın dışındaki üst kısımdan Tan Taşçı konserini izledi. Tan Taşçı, yoğun istek üzerine 92. İzmir Enternasyonel Fuarı etkinlikleri kapsamında 9 Eylül’de tekrar İzmir’de müzikseverler ile buluşacak.
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